Salma, la “benidormense” que no lo era, se convierte en la segunda expulsada de OT 2025
La joven alicantina Salma de Diego se despide de la Academia tras una gala llena de emoción, duelos ajustados y muchas lágrimas
La tercera gala de Operación Triunfo 2025 ha sido puro drama (del bueno). Entre notas altas, poemas y lágrimas, la audiencia decidió que Salma de Diego debía abandonar la Academia, dejando a Max como ganador de la votación.
La joven, que se presentó al casting como natural de Benidorm, pero después confesó ser de Finestrat, ha sido la segunda expulsada de la edición, con un 42% de los votos frente al 58% que mantuvo a su compañero Max dentro del concurso.
Una gala intensa: emoción, sensibilidad y final inesperado
Salma defendió su plaza interpretando Lo saben mis zapatos, de Pablo López, en una actuación cargada de emoción y sensibilidad. Su voz, más segura que en semanas anteriores, logró conectar con el público, pero no fue suficiente para superar a Max, que apostó por una versión bilingüe, en castellano y catalán, de Tu refugio, de Pablo Alborán.
Su arranque con un poema propio fue una de las sorpresas de la noche y terminó de convencer a los espectadores.
Cuando se anunció el resultado, la reacción en la Academia fue pura emoción. Abrazos, lágrimas y palabras de cariño marcaron la despedida de Salma, que se marchó agradecida por la experiencia: “Me voy feliz, esto solo acaba de empezar”, dijo ante sus compañeros.
Las redes, en shock: humor, drama y luto por el flequillo de Benidorm
En redes sociales, la expulsión se vivió como un auténtico terremoto emocional. En cuestión de minutos, #OTGala3 y “Salma” se convirtieron en tendencia nacional.
El fandom de OT mezcló el drama con el humor: muchos usuarios aseguraban que Salma se marchaba con el cariño de toda la comunidad, incluyendo a sus compañeras DeTeresa, Metrika y Mia Skylar, a los “gays, las chonis y a todo Benidorm”.
Otros lamentaban la pérdida de una concursante que había aportado energía, voz, naturalidad y mucho carácter. En tono de broma, el público decretó el “luto por el flequillo de Benidorm”, convertido ya en un símbolo de esta edición. En apenas unas horas, la joven alicantina pasó de ser la segunda expulsada a transformarse en un fenómeno viral dentro del universo OT.
De Finestrat al corazón del fandom
Su paso por la Academia ha sido breve, pero suficiente para dejar huella. Salma representaba ese perfil fresco y espontáneo que conecta con el público: una artista en construcción que no necesita artificios para emocionar. En su pueblo, Finestrat, y también en Benidorm, muchos siguieron la gala con orgullo, conscientes de que la Marina Baixa ha vuelto a sonar con fuerza en televisión.
La otra alicantina que sigue en la Academia
Con la marcha de Salma, Alicante sigue teniendo presencia en OT 2025 gracias a la otra concursante alicantina, Claudia Arenas, que continúa dentro del programa. Su trayectoria se consolida semana tras semana y demuestra que el talento de la provincia sigue brillando con fuerza en esta edición.
Mientras tanto, Salma deja la puerta abierta a nuevos proyectos y a un futuro musical que muchos seguidores ya reclaman. Porque si algo ha dejado claro su paso por Operación Triunfo, es que el talento de la Marina Baixa no entiende de expulsiones.
