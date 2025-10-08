El CeMaB organiza un ciclo de ponencias para celebrar el Día de la Mujer Escritora

Unas jornadas que permiten reconocer y reflexionar sobre el legado literario de las mujeres. Con esta premiosa, el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la UA (CeMaB), dirigido por Beatriz Aracil, ha programado un ciclo de conferencias con motivo de la celebración del Día de la Mujer Escritora. Consistirá en un total de tres ponencias integradas dentro de esta actividad que se realizará los próximos días 13 y 14 de octubre

El ciclo dará comienzo el próximo lunes 13 de octubre a las 10 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras II, con la conferencia Carolina Coronado: ruinas y progreso, a cargo de la catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Extremadura, Maribel López Martínez. Esta actividad está coorganizada con el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género, el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, y contará con presentación de la profesora de la UA, Helena Establier.

El martes 14 de octubre las actividades se trasladan a la sala multimedia del edificio de Rectorado, donde el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, José Antonio Rodríguez Garrido, ofrecerá la conferencia titulada ¿Una mujer teóloga en la nueva España del siglo XVII? (Génesis, recepción y sentido de la Carta Atenagórica de Sor Juana). Esta ponencia está coorganizada con el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura y contará con presentación de Beatriz Aracil. José Antonio Rodríguez es profesor principal del Departamento de Humanidades de la PUCP Especialista en letras coloniales, ha publicado estudios sobre el Inca Garcilaso, Sor Juana Inés de la Cruz y diversos autores del teatro virreinal peruano.

Por la tarde, a las 18 horas, será el turno de la poeta Berta García Faet, también profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que ofrecerá la conferencia titulada Metempsicosis y fantasías hechas realidad: notas sobre el debate factualidad vs. ficción en la poesía lírica moderna. Esta conferencia inaugura el año académico del Máster en Estudios Literarios y contará con presentación del profesor de la UA Ferran Riesgo.

Berta García Faet es doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad de Brown e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid, especializada en poesía contemporánea, teoría lírica y traducción creativa. Es autora del ensayo El arte de encender las palabras (Barlin, 2023) y de los libros de poesía Corazonada (2023), Una pequeña personalidad linda (2021), Los salmos fosforitos (2017); Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández (2018), La edad de merecer (2015), y otros cuatro poemarios, reunidos en Corazón tradicionalista. Poesía 2008-2011 (2017).

Todas las actividades se realizan de manera presencial hasta completar aforo, dando la oportunidad a las personas interesadas que no hayan podido acudir a seguir las ponencias en directo a través del servicio de videostreaming de la Universidad de Alicante.