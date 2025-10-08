La ilicitana Fina de la Torre firma su quinto cortometraje, «Chimichurri»

"Yo me puse a dirigir porque no me daban trabajo", afirma la actriz y cineasta ilicitana Fina de la Torre, que ha afrontado la dirección de su quinto cortometraje, Chimichurri, que también protagoniza, a sus 68 años de edad.

Rostro popular en muchas producciones alicantinas (El amor y otras desgracias, La maldita primaveraMortelli, un cas perdutCotton Candy...), De la Torre se inició en el mundo de la interpretación hace dos décadas y ha tenido pequeños y medianos papeles en cerca de un centenar de trabajos de cine, televisión o teatro siendo algunos recientes en series como La Moderna o Poquita fe.

La actriz se puso tras la cámara en 2018 con el cortometraje De color azul, al que siguieron después Mermelada, El mercado y La vida prospecto y, ahora, Chimichurri, una comedia negra sobre dos mujeres escrita por Iván Romero Varó, al que pidió un guion "del que me sintiera orgullosa", indica la directora, que protagoniza esta historia junto a la actriz Mireia Pérez.

Fina de la Torre y Mireia Pérez, en un fotograma del cortometraje / INFORMACIÓN

En Chimichurri Fina de la Torre da vida a Teresa, una mujer "a la que se le ha ido la cabeza, que tiene problemas de doble personalidad y es imprevisible, que lo que quiere es que la quieran", explica, tras indicar que busca encontrarse con la amante de su marido y organiza una barbacoa donde transcurre el resto de la historia. Una historia que habla "de sentimientos humanos, de soledad y de abandono" donde, sin embargo prevalece el deseo de salir adelante "porque aunque le quede un atisbo de vida, el ser humano siempre quiere salir adelante", agrega.

La película, que también cuenta con el actor alicantino de origen francés Marc Almodóvar (que acaba de participar en la serie aún no estrenada sobre el secuestro del futbolista Quini, Por cien millones, y ha trabajado en otras como Respira o Élite) se encuentra en fase de posproducción tras el rodaje realizado el pasado mes de junio, entre Alicante y Murcia, y prevé estar terminado antes de final de año.

El equipo

Pese a que el guion estaba escrito desde hace tres años, no ha podido llevarse a cabo hasta ahora, con un equipo técnico formado por Joan Chapuli, asistente de dirección y mano derecha de Fina en el rodaje; Mario Leclere, director de fotografía con más de veinte años de trayectoria; y David Fuentes, sonidista y mezclador con sólida experiencia en cortometrajes y largometrajes.

Parte del equipo del cortometraje "Chimichurri", durante el rodaje / INFORMACIÓN

Marc Almodóvar, que trabaja habitualmente con De la Torre en cine y en teatro, encarna en este cortometraje a un cocinero argentino que elabora el chimichurri que da título a la película. Él califica a la directora de "auténtica" y "sin filtros", mientras que como actriz asegura que "su talento interpretativo es impresionante".

Entre dos aguas

Fina de la Torre disfruta igual delante y detrás de la cámara. "En la interpretación llevo más años y tengo más experiencia, sé cómo se tiene que hacer y cómo sientes los personajes. Pero le estoy cogiendo el gusto a dirigir porque te lo imaginas todo -el vestuario, el storyboard, etc.- y ese proceso de creación es precioso".

Un momento del rodaje / INFORMACIÓN

Respecto a dirigir cortos siendo sexagenaria, ella lo vive de forma natural: "Me sorprendí a mí misma; es como si siempre lo hubiera hecho, y me pasó igual con la interpretación", apunta, tras añadir que aunque ella comenzó a actuar a los 48 años, "esto empieza mucho antes, desde la infancia, donde voy mucho al cine y tengo en la retina muchas películas que vi a los 3, 4 o 5 años. Luego pasan cosas en tu vida, te casas y eso desaparece de tu pensamiento 30 o 40 años, pero en un momento dado aparece algo y empieza todo. Yo en un rodaje me miré al espejo y nunca antes me había visto tan bella, ni más feliz. Encontré mi alma y tuve la seguridad inequívoca de que aquel era mi camino", señala rotunda.

"Y si me pongo a dirigir, dirijo. Tengo que aprender mucho, pero lo hago. Y, como dice Tarantino: ‘Para lo que no sepas, busca a alguien que sepa’", concluye entre risas.