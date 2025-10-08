La metamorfosis literaria y feminista de Susi Rosa Egea

Entramos en la literatura por un mero ejercicio de hipocresía. Buscamos entre sus páginas historias que nos permitan evadirnos de la realidad, pero al mismo tiempo deseamos encontrar píldoras que reconozcamos de nuestra vida diaria. Queremos alejarnos de lo que nos rodea, pero no demasiado. Incluso el género más irreal, la fantasía, incorpora elementos racionales que asemejan nuestro universo real al mundo ficticio creado por el autor.

Conocedora del poder de persuasión de las historias que pueden mirar a los ojos al lector y servir de espejo del alma, la escritora Susi Rosa Egea (La Vila Joiosa, 1980) se ha propuesto escribir novelas con un fuerte componente feminista. Una literatura basada en el empoderamiento y la liberación emocional (y, por qué no decirlo, también sexual) de mujeres de a pie, reflejando los problemas que conlleva ser mujer en un mundo todavía masculinizado.

Su última novela, La vida secreta de Junio Sanz, publicada por la editorial Círculo Rojo, retrata la vida de una mujer normal, con un nombre normal y una existencia que sigue estrictamente lo que marca la norma patriarcal. María Pérez López no se siente protagonista ni de su propia historia, siempre relegada a ser un apoyo para los hombres que han desfilado por su vida durante sus cuarenta años.

Susi Rosa Egea durante la entrevista realizada en la sede de INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Desde pequeña, sobrellevó una infancia marcada por el machismo: su propia madre le enseñaba a limpiar, a cocinar y a cumplir otras tantas tareas del hogar, con la intención de prepararla para el rol que la sociedad le había asignado. La adolescencia también estuvo condicionada por esa norma, encorsetada dentro de una normalidad social que acabó abrazando como mecanismo de supervivencia. Porque el pájaro no es consciente de que está enjaulado si nunca ha podido sobrevolar el cielo.

Sin embargo, la irrupción de las redes sociales en su vida marca una ruptura con esa trayectoria. A los cuarenta años, María se da cuenta de que su existencia ha estado dedicada a complacer a los demás y encuentra en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías la oportunidad de romper con el tradicionalismo y la normalidad que la habían mantenido encadenada. Para ello, crea una nueva identidad en redes con la que desafía las reglas que hasta entonces habían regido su vida, con la única intención de ser libre.

"Normalmente vivimos la vida que nos va marcando la sociedad; seguimos esa senda normativa porque es lo que se espera de nosotros. Hay un momento en que la protagonista se da cuenta de que la vida que lleva no es la que ha escogido: le ha venido impuesta", apunta la autora. Este es el punto de partida de una novela que rompe con el costumbrismo y refleja el renacer de una mujer que decidió tomar las riendas de su propia vida ante la mirada contrariada de las costumbres.

"La vida secreta de Junio Sanz" es el relato de una mujer en plena transformación vital / Rafa Arjones

Espíritu de transformación

La palabra "metamorfosis" tiene un papel central en la novela. Desde el inicio, el lector se encuentra con una definición que explica que "es el proceso natural de algunos seres vivos que, tras una serie de alteraciones morfológicas, completan su ciclo vital cambiando su fisonomía, su fisiología y su comportamiento". De esta manera, la obra está dividida en tres bloques temáticos que reflejan la intención de la autora: Oruga, Crisálida y Mariposa.

"Para llegar a ser una mariposa, María se mete dentro del capullo y es ahí cuando sufre una metamorfosis personal, interna y externa, que la hace transformarse en otra mujer, más alejada de cómo era antes", explica Susi. Con esta premisa de autosuperación y de derribar muros impuestos por la sociedad, propone una lectura ágil, marcada por tramas originales y generacionales, con personajes que evolucionan en cada capítulo.

Nominaciones y reconocimientos

A pesar de su corta trayectoria en la literatura, la escritora vilera ya ha recibido un gran apoyo de editoriales y profesionales del gremio. En 2023 publicó su primera novela, Eso que tú me das, un relato erótico y realista que, según la crítica especializada, ofrecía una mirada novedosa sobre la cotidianidad y el papel emocional de la mujer. Gracias a la buena acogida, en 2024 lanzó Eso que tú me das – Poemas, recopilando las poesías escritas por Jon Mur, uno de los protagonistas de su debut literario.

Susi Rosa Egea transforma su carrera literaria de oruga a mariposa / Rafa Arjones

En la actualidad, La vida secreta de Junio Sanz quedó quinta finalista en el Premio Planeta 2024 (ganado finalmente por Victoria de Paloma Sánchez-Garnica), utilizando el título Metamorfosis femenina y el seudónimo Jon Mur, personaje troncal de su primer libro. Este reconocimiento nacional se suma a su nominación en los premios Círculo Rojo, donde compitió en la categoría de Mejor Ficción Contemporánea.

"Es un auténtico orgullo que el jurado de ambos premios haya confiado en esta novela, hecha con todo el cariño", expresa la autora. "Han sabido ver la combinación de realidad social, trama divertida, sorprendente y emotiva, además de una escritura cuidada que ha llamado su atención". Gracias a estos reconocimientos, Susi da un paso más en su carrera como escritora y logra que el síndrome del impostor, que todos llevamos dentro, se vaya difuminando. "Que un jurado como el del Planeta viese potencial en mi obra me hace creer un poco más en lo que soy capaz de hacer", asegura.