Adiós al Rocanrola: el festival suspende su cuarta edición por la alerta meteorológica

La organización de Rocanrola ha anunciado la cancelación de la cuarta edición del festival debido a la alerta meteorológica vigente en la provincia. A través de sus redes sociales, el festival ha publicado un comunicado en el que pide disculpas a los asistentes, muchos de los cuales se habían desplazado desde distintos puntos del país para disfrutar de tres jornadas de música en directo.

"Lo sentimos muchísimo. Hemos intentado todas las alternativas posibles, pero finalmente se ha decretado alerta roja para mañana, viernes, y nos vemos obligados a suspender el evento por motivos de seguridad", señalan. El comunicado añade que "las previsiones meteorológicas en la zona han cambiado drásticamente esta misma mañana, y por responsabilidad con el público, artistas y todo el equipo, no podemos continuar adelante". La organización informará próximamente sobre los pasos que los usuarios deberán seguir para obtener la devolución de sus entradas.

La dana obliga a cancelar el festival Rocanrola de Alicante / Jose Navarro

Debido a este contratiempo, el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Deportes, ha habilitado el pabellón municipal de Babel para acoger temporalmente a las personas desplazadas a la ciudad con motivo del Rocanrola. El consistorio ha coordinado así el dispositivo de emergencia para ofrecer refugio y atención básica a los asistentes que ya se encontraban en la localidad, garantizando su seguridad ante las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones que afectan a la provincia.

Según los datos de su última edición, celebrada en 2024, el festival consolidó su posición en el panorama musical nacional con casi un 60% de asistentes procedentes de fuera de la provincia de Alicante. Este año la dinámica se había mantenido y ya habían llegado los primeros usuarios viajeros con la intención de acampar en el recinto habilitado con sus tiendas de campaña.