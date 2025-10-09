Benidorm Fest 2026 revela los 18 artistas que competirán por el micrófono de bronce

Arranca la carrera por el micrófono de bronce del Benidorm Fest, un galardón que este año está dotado con un premio de 150.000 euros. Pese a la incertidumbre generada en torno a la participación española en Eurovisión, condicionada por la posible presencia de Israel en el concurso, el certamen musical benidormí saca pecho y reafirma su identidad propia, apostando por su celebración al margen de la cita europea.

RTVE ha presentado este jueves en Madrid las 18 candidaturas que competirán por el ansiado premio, entre grandes sorpresas, artistas repetidores y nuevas caras. Además, y aunque aún no se han dado a conocer las canciones con las que participarán, ya es oficial que el Benidorm Fest se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero, con dos semifinales y una gran final que conmemorará el quinto aniversario del certamen.

Por primera vez, serán 18 las actuaciones que competirán por el micrófono de bronce, tras haber contado con 16 propuestas en ediciones anteriores. Así, el cartel de este año estará compuesto por los siguientes artistas: Atyat, Asha, Dani J, Dora & Marlon Collins, Izan Llunas, Funambulista, Greg Taro, Kenneth, Kitai, Ku Minerva, Luna Ki, María León & Julia Medina, Mayo, Mikel Herzog Jr, Miranda! & Bailamamá, Rosalinda Galán, The Kinkis y Tony Grox & Lucycalys.

La periodista y Directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, fue la encargada de presentar a todos los artistas y darles la bienvenida durante una rueda de prensa que pudo ser seguido en directo en la página web de la corporación. Además, respondió a la consulta sobre la postura actual de RTVE respecto a su decisión de no participar en Eurovisión: “Estamos esperando a noviembre. Según vayan pasando las cosas, iremos informando. Por ahora, mantenemos la misma posición”, argumentó.

Entre las principales apuestas de esta edición por reforzar la calidad técnica y escénica, destaca el fichaje del ilicitano Sergio Jaén como director artístico, tras demostrar su talento en la propuesta ganadora de Eurovisión 2025, Wasted Love. Jaén liderará un equipo integrado por Borja Rueda (coreografía), Ari Levelä (dirección visual y diseño de escenografía e iluminación), José María Payueta (producción) y la realizadora Mercè Llorens.

La selección de artistas de este año ha seguido una premisa basada en la diversidad. El cartel apuesta por una amplia gama de colores vocales y perfiles artísticos, con el objetivo de ofrecer una mayor riqueza sonora al fan del certamen. No podían faltar exconcursantes del programa Operación Triunfo (ahora conocido popularmente como OT) como Julia Medina o Álvaro Mayo, pero la sorpresa ha ido más allá con la incorporación de proyectos consolidados dentro de la industria musical, entre ellos Funambulista y el dúo argentino Miranda!.

También se producen regresos como el de Luna Ki, que ha decidido volver a participar en el certamen musical tras su descalificación por usar autotune en su canción Voy a morir, que acabó convirtiéndose en uno de los éxitos musicales del verano pese a su desenlace en el certamen benidormí. Junto a ella, destaca también la participación del oriolano Óscar Ferrer, vocalista de Varry Brava, que afrontará el reto con un nuevo proyecto llamado Bailamamá.