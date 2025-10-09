La dana apaga el rock del Iberia Festival en Benidorm
El festival de música suspende su celebración debido a las “condiciones meteorológicas adversas” y anunciará próximamente los pasos para la devolución de las entradas
Una nueva cancelación a causa de la alerta meteorológica en el litoral de la provincia. En esta ocasión, el evento afectado es el Iberia Festival, cita de referencia del rock nacional que tenía previsto celebrarse en el auditorio Julio Iglesias de Benidorm los días 10 y 11 de octubre.
La alerta roja por lluvias ha obligado a la organización a suspender la edición de este año, que contaba con Coque Malla como principal reclamo. La decisión se ha tomado tras las indicaciones del Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL) y del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que han advertido de la imposibilidad de celebrar el evento con seguridad.
En un comunicado, el Iberia Festival ha pedido disculpas a los asistentes que habían adquirido su abono y ha anunciado que "en breve informaremos de los pasos a seguir" para solicitar el reembolso de las entradas.
"Las previsiones sitúan el evento justo en el momento más crítico de la dana y las autoridades han determinado que no se puede garantizar la seguridad del público, artistas y equipo" , señala el comunicado. "Por responsabilidad, debemos acatar esta decisión y priorizar el bienestar de todos" , añade la organización.
