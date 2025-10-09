Manuel Cerdán explora la sombra del franquismo y del Estado en la "guerra sucia" contra ETA

Una investigación profunda y rigurosa sobre el terrorismo de Estado y sus tentáculos. El periodista aspense Manuel Cerdán ha publicado Guerra sucia. Mercenarios contra ETA: de Franco a los GAL (Plaza & Janés), un trabajo exhaustivo sobre uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España: la "guerra sucia" contra la banda terrorista ETA.

Cerdán detalla cómo los escuadrones de la muerte, surgidos en la sombra del franquismo y posteriormente financiados con fondos reservados del Estado durante los gobiernos de Felipe González, llevaron a cabo más de un centenar de acciones violentas entre junio de 1975 y julio de 1987, causando la muerte de ochenta personas y dejando “una profunda grieta en los cimientos de la democracia”, según el autor.

Entre los hitos de este período se incluyen la primera acción planificada por el Batallón Vasco Español y el asesinato de un joven electricista en Hendaya a manos de los GAL. Así, el libro ofrece un recuento minucioso de operaciones y asesinatos, basado en testimonios de protagonistas e implicados como José Amedo, Juan Alberto Perote o Luis Roldán, así como de altos cargos del Ministerio del Interior. Además, Cerdán incorpora miles de páginas de sumarios y documentos inéditos, con el objetivo de esclarecer las incógnitas que aún rodean este capítulo de la historia española.

Sobre el autor

Manuel Cerdán es uno de los periodistas que ha investigado con mayor profundidad la "guerra sucia" que comenzó en los albores de la Transición. Iniciado en el periodismo a través de las páginas de este diario, cuenta con una dilatada carrera dedicada a perseguir la verdad sobre esta oscura etapa de la historia. Ha firmado reportajes que desvelaban la participación de la ultraderecha en las operaciones contra los miembros de ETA, así como exclusivas como la de los papeles del CESID, que destapó la implicación de los servicios secretos y del Ministerio del Interior.

Entre sus logros destaca la sonada entrevista al legendario espía Francisco Paesa, localizado en París tras haber fingido su propia muerte. También ha participado como testigo en algunas de las causas judiciales abiertas contra los GAL. Para la elaboración de su libro, ha revisado todos los sumarios de las investigaciones llevadas a cabo tanto en Francia como en España, y ha mantenido encuentros con jueces, militares y algunos de los jefes policiales que dirigieron las operaciones.

Su dilatada trayectoria inició en 1974 en el diario INFORMACIÓN. Después formó parte de las redacciones de Personas, Interviú y Cambio 16. Fue autor de la serie de TVE Vietnam, país del sur y coautor de la serie sobre la Transición, Crónica de una generación. Ha colaborado en Telecinco, TVE, RNE y El Confidencial.com, entre otros medios. Fue redactor jefe de investigación de El Mundo, director de la revista Interviú y de los programas Objetivo y Dossier TM, en Telemadrid.

Sus trabajos han marcado en más de una ocasión el compás de la actualidad política: GAL, fondos reservados, la fuga de Roldán, escuchas y papeles del CSID, los "papeles de Laos", caso Zabalza, la corrupción en Marbella... Y en temas de formación ha sido profesor en las universidades San Pablo-CEU, Rey Juan Carlos y Camilo José Cela. Actualmente colabora en varios programas de televisión y es presidente de la productora Taifas Comunicación, que realiza programas para varias cadenas de televisión.