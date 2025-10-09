"Otoño Barroco", un ciclo musical y pedagógico de Fundación Mediterráneo

El Barroco ha marcado un punto de inflexión en la historia musical. Supuso el paso del estilo renacentista, más equilibrado y polifónico, a un lenguaje más emocional, teatral y contrastado, donde la expresión de los afectos se convirtió en el eje principal. Ahora, la Fundación Mediterráneo inaugura la temporada musical de su Aula de Cultura de Alicante con el ciclo Otoño Barroco, una propuesta que explora el universo sonoro, emocional y estético del Barroco a través de tres conciertos y una conferencia.

Con el cambio de estación, cuando la luz del sol se vuelve dorada y el paisaje se tiñe de ocres, este evento propone un viaje por la revolución musical que redefinió la expresión artística en Europa. Más allá de su exuberancia formal, el Barroco supuso una revolución del sentimentalismo, utilizando el arte como herramienta para conmover, provocar y emocionar. El ciclo arrancará el 16 de octubre y se extenderá hasta el 11 de noviembre, con entradas desde 5 euros y una sesión de entrada libre.

La Galanía, ensemble fundado por la soprano Raquel Andueza y el guitarrista Jesús Fernández Baena / INFORMACIÓN

La apertura correrá a cargo de Iris Azquinezer (16 de octubre), violonchelista y compositora de amplia trayectoria internacional, reconocida por la sensibilidad artística con la que reviste las piezas que interpreta. Aprovechará su visita a Alicante para presentar su proyecto musical Blanco y Oro, una sinestésica fusión de las Suites de Johann Sebastian Bach con obras propias. Supone, además, un reencuentro simbólico con el Aula de Cultura, ya que Azquinezer fue también la encargada de inaugurar los Conciertos de la Fundación en sus orígenes.

El 28 de octubre, el musicólogo Mario Muñoz ofrecerá la conferencia El Barroco, o la revolución de los afectos, en la que abordará las claves culturales, filosóficas y estéticas de un periodo que transformó profundamente la manera de entender la música y el arte en Europa. Será una manera pedagógica de comprender las influencias que han derivado y transformado la música, haciendo un recorrido tanto sonoro como temporal.

Un recorrido por el repertorio para arpa del Barroco a cargo de Sara Águeda / INFORMACIÓN

El jueves 30 de octubre será el turno del prestigioso ensemble La Galanía, fundado por la soprano Raquel Andueza y el guitarrista Jesús Fernández Baena, especializado en música barroca española interpretada con criterios historicistas. Con un repertorio vibrante y una ejecución rigurosa, La Galanía se ha consolidado como uno de los grupos más aclamados del panorama internacional, galardonado con el premio GEMA y presente en los principales festivales europeos.

El ciclo culminará el 11 de noviembre con la arpista Sara Águeda, una de las grandes especialistas europeas en arpa de dos órdenes, que interpretará un programa centrado en el repertorio barroco para este instrumento. Su virtuosismo y su trabajo con conjuntos como Hespèrion XXI o Le Concert des Nations la avalan como figura clave de la música histórica en España. De esta manera, pondrá punto final a una iniciativa que busca recuperar no solo el repertorio del siglo XVII y XVIII, sino también el espíritu con el que fue concebido.