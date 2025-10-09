El Teatro Principal de Alicante cancela parte de su programación para este fin de semana por la dana
Los espectáculos de La Ruina y Sergio Bezos han sido reprogramados y las entradas adquiridas serán válidas para las nuevas fechas anunciadas
Debido al temporal meteorológico, los espectáculos programados para este fin de semana en el Teatro Princiapl de Alicante se han visto obligados a cambiar de fecha. Así, el pódcast español La Ruina, previsto para los días 9, 10 y 11, se aplaza al 5 y 6 de noviembre, mientras que la actuación de Sergio Bezos, originalmente programada para el 10 de octubre, se traslada al 4 de enero.
Según la organización del coliseo alicantino, las entradas ya adquiridas serán válidas para las nuevas fechas: la función de La Ruina del 9 de octubre a las 20 pasará al 5 de noviembre a la misma hora; la del 10 de octubre a las 18.30 se celebrará el 6 de noviembre a las 19, y la del 11 de octubre a las 18 se reprograma para el 6 de noviembre a las 21.30.
Por su parte, el show de comedia de Sergio Bezos se podrá ver el 4 de enero a las 18 horas. No obstante, quienes no puedan asistir a las nuevas fechas podrán solicitar la devolución de sus entradas sin ningún tipo de compromiso. Asimismo, en un comunicado, la organización ha lamentado los inconvenientes que estos cambios puedan ocasionar y agradece la comprensión del público.
