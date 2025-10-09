Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Teatro Principal de Alicante cancela parte de su programación para este fin de semana por la dana

Los espectáculos de La Ruina y Sergio Bezos han sido reprogramados y las entradas adquiridas serán válidas para las nuevas fechas anunciadas

La Ruina reprograma sus tres funciones en Alicante por la alerta por lluvias en la provincia

La Ruina reprograma sus tres funciones en Alicante por la alerta por lluvias en la provincia / INFORMACIÓN

Juan Fernández

Juan Fernández

Debido al temporal meteorológico, los espectáculos programados para este fin de semana en el Teatro Princiapl de Alicante se han visto obligados a cambiar de fecha. Así, el pódcast español La Ruina, previsto para los días 9, 10 y 11, se aplaza al 5 y 6 de noviembre, mientras que la actuación de Sergio Bezos, originalmente programada para el 10 de octubre, se traslada al 4 de enero.

Según la organización del coliseo alicantino, las entradas ya adquiridas serán válidas para las nuevas fechas: la función de La Ruina del 9 de octubre a las 20 pasará al 5 de noviembre a la misma hora; la del 10 de octubre a las 18.30 se celebrará el 6 de noviembre a las 19, y la del 11 de octubre a las 18 se reprograma para el 6 de noviembre a las 21.30.

Por su parte, el show de comedia de Sergio Bezos se podrá ver el 4 de enero a las 18 horas. No obstante, quienes no puedan asistir a las nuevas fechas podrán solicitar la devolución de sus entradas sin ningún tipo de compromiso. Asimismo, en un comunicado, la organización ha lamentado los inconvenientes que estos cambios puedan ocasionar y agradece la comprensión del público.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents