El Arniches aplaza por el temporal la función del viernes y mantiene el concierto del sábado

El teatro alicantino cancela la obra "Afectuosamente suyo, Jack El Destripador" por la alerta roja. La actuación de Las Lloronas se celebra el sábado, como estaba previsto

La obra &quot;Afectuosamente tuyo, Jack El Destripador&quot;, cancelada en el Teatre Arniches

África Prado

El Teatre Arniches de Alicante ha aplazado, sin fecha prevista, la función programada para este viernes, 10 de octubre, por la alerta meteorológica roja decretada en la provincia de Alicante. Se trata de la obra de teatro Afectuosamente suyo, Jack El Destripador, de la compañía valenciana Yapadú Produccions.

Desde el Institut Valencià de Cultura indican que las entradas adquiridas pueden ser cambiadas o devuelto el importe si se han adquirido en taquilla física. En caso de haberlas adquirido por Internet, el importe se devolverá automáticamente a la mayor brevedad posible.

Con la finalización de la alerta roja, la programación del sábado, 11 de octubre, se mantiene como estaba previsto con el concierto de Las Lloronas, un trío establecido en Bruselas, compuesto por Amber in ‘t Veld (España-Holanda), Marieke Werner (Alemania) y Àngels Asensi (España). La actuación se celebra a las 20.30 horas con entrada a 10 euros.

Otras cancelaciones

El Teatro Principal de Alicante también ha aplazado varios espectáculos de La Ruina y de Sergio Bezos previstos para este fin de semana, y mantienen los shows previstos el sábado y el domingo.

También los festivales de música Rocanrola en Alicante, la primera jornada del Oasis Music Fest en Elche y el Iberia Festival en Benidorm han cancelado su programación tras haberse decretado la Alerta Roja.

