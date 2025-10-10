Dos autores alicantinos, en el catálogo internacional The White Ravens

Solo hay cinco títulos españoles y dos de ellos son alicantinos este año en el catálogo internacional The White Ravens, la prestigiosa lista anual que publica la Internationale Jugendbibliothek, la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich, con las mejores doscientas obras de literatura infantil y juvenil del mundo, que se da a conocer poco antes de la Feria del Libro de Frankfurt.

Los 215 libros seleccionados en 2025 han sido publicados en 49 idiomas y proceden de 63 países. Entre las obras elegidas, el español ocupa un lugar destacado, con 14 títulos de siete países hispanohablantes.

En este grupo, dentro de los cinco españoles, se encuentran las obras Reyes de la montaña (Edebé), del escritor Daniel Hernández Chambers, de origen canario nacido en 1972 y afincado en Alicante desde hace décadas, y Dentro del león (Libre Albedrío), del cuentista Pablo Albo, nacido en Alicante en 1971 y actualmente afincado en Chinchilla.

El escritor alicantino Daniel Hernández Chambers / Rafa Arjones

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que ambos figuran en este listado y no es de extrañar porque ambos son autores de alrededor de sesenta libros cada uno. Hernández Chambers ya figuró en 2017 con El secreto de Enola (Premio Ala Delta), y un par de años después con otra obra colectiva, Aurora o Nunca, escrita con otos nueve autores. Por su parte, Albo ha sido seleccionado con otras cinco obras anteriormente: Estela (2008), El último canto y Gigante poco a poco (2010), Loba (2021) y Va la vaca (2022).

Sobre los autores y sus obras

"Es una alegría enorme a nivel personal. El catálogo White Ravens es uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial en el ámbito de la literatura infantil y juvenil", apunta Daniel Hernández Chambers, que añade que "aumenta mucho el interés [sobre la obra], más aún teniendo en cuenta que esta próxima semana se celebra la Feria del Libro en Frankfurt y el catálogo White Ravens ocupa un lugar destacado tanto en esta feria como en la de Bolonia del año que viene".

Su novela Reyes de la montaña, que pone a prueba a diez adolescentes de un centro de menores que deben aprender a sobrevivir en circunstancias extremas, ya fue galardonada con el Premio Edebé de Literatura Juvenil 2024 y siguió cosechando éxitos como el Premio Criticón ZGZ 2025 y el Premio Frei Martín Sarmiento. El autor cree que uno de sus puntos más destacados es "que presenta a un grupo amplio de protagonistas, todos ellos creíbles y verosímiles, enfrentados a una situación a la que nadie querría tener que enfrentarse: el fin del mundo tal y como lo conocemos".

The White Ravens subraya que Reyes de la montaña "evoca clásicos como El señor de las moscas y está narrada de forma cautivadora y convincente en su caracterización. Los protagonistas no son héroes unidimensionales; resultan creíbles gracias a sus dudas, debilidades, conflictos internos y anhelo de reconocimiento y pertenencia".

Pablo Albo, con su perro en la Feria del Libro de Alicante / INFORMACIÓN

El cuentista y narrador oral Pablo Albo, a su vez, señala que la nueva selección de un título suyo en el catálogo no le resta mérito e ilusión. "Le tengo mucho cariño a Dentro del león y creo que es una historia divertida y con ritmo. A mí me cuesta mucho darle forma a las ideas que tengo, me atasco, y aquí la editorial supo pensarlo y encargarle las ilustraciones a Anna Font, que ha entendido perfectamente la idea", apunta sobre este león que va a la consulta de la doctora Durrell (en homenaje al naturalista Gerald Durrell) por dolor de barriga y de su boca van saliendo "cosas descabelladas y pingüinos hasta acabar en un delirio".

El equipo internacional de expertos de The White Ravens considera en su catálogo que Albo y Font "cuentan esta grotesca historia en cadena de forma grandiosa: gracias a su tono lacónico, el texto rítmico, en parte rimado, forma un vínculo perfecto con las imágenes. Las escenas son deliciosamente disparatadas y están pobladas de personajes muy divertidos y entrañables", tras concluir que "es un libro para leer en voz alta maravillosamente absurdo y divertido que invita a mirarlo una y otra vez".