Varias propuestas de artes escénicas para disfrutar en la provincia este fin de semana

Humor a medias en El Principal

El temporal meteorológico ha obligado a modificar la programación dedicada al humor en el Teatro Principal de Alicante este fin de semana. El coliseo ha comunicado el aplazamiento del espectáculo La Ruina, previsto para el 9, 10 y 11 de octubre, que se pospone a los días 5 y 6 de noviembre, y el show de Sergio Bezos, previsto para el 10 de octubre, se aplaza al 4 de enero.

Cartel del espectáculo de Abián Díaz, "Show patético". / INFORMACIÓN

Mientras, se mantienen los espectáculos del resto de humoristas programados entre el sábado y el domingo.

El Anticoach, protagonizado por Pablo Chiapella y Tian Lara, se representa el sábado a las 21.30 horas. Este show está hecho para intentar desmotivar al actor que ha dado vida a uno de los personajes más motivados e icónicos de la ficción de nuestro país. Chiapella y Lara combinan monólogos, improvisación, sketches, invitados y participación del público.

David Cepo actua el domingo a las 20.30 horas. / INFORMACIÓN

El domingo, a las 17.30h, llega Abián Díaz con Show patético, donde el humorista hará «todo lo posible» para que el espectador se ría de tal manera que abandone la función por la falta de aire.

Y a las 20.30h del domingo, David Cepo vuelve con No cruces los brazos. La estrella cómica del momento e influencer por sorpresa se ha convertido en la nueva sensación en redes sociales gracias a su espontaneidad y cercanía.

Un instante de "El cuarto de atrás". / INFORMACIÓN

Emma Suárez en «El cuarto de atrás»

El cuarto de atrás Lugar: Palau Altea Día: Sábado, 20 horas Entrada: Desde 21 euros

La obra maestra de Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás, se sube a las tablas con un reparto encabezado por Emma Suárez que se erige como protagonista de una historia que transita, en una especie de nebulosa, entre el sueño y la vigilia.

Un momento de "Pinocho, un musical de aventuras" / INFORMACIÓN

Las aventuras de Pinocho, en clave de musical

Pinocho, un musical de aventuras Lugar: Teatro Municipal de Torrevieja Día: Domingo, 17 horas Entrada: Desde 10 euros

El popular cuento de Carlo Collodi, de la mano de Trencadís Produccions y presentado en una original versión musical de teatro dentro del teatro dirigido por José Tomás Cháfer. Pinocho, un musical de aventuras es un espectáculo de humor, magia y peripecias que reinventa el clásico cuento del muñeco de madera.

La comedia musical "¡Se acabó!". / INFORMACIÓN

Comedia de perdedores con Maracaibo Teatro

¡Se acabó! Lugar: Gran Teatro de Elche Día: Sábado, 20 horas Entrada: 10 euros

¡Se acabó! es una comedia musical que celebra la resiliencia de los perdedores a cargo de Maracaibo Teatro. Este divertido espectáculo fusiona teatro, humor y música. Incluye versiones cantadas en directo de clásicos musicales, desde María Jiménez y las folclóricas hasta las Spice Girls o Rafaella Carrá.

La Companyia Yapadú representa la obra "Afectuosamente suyo, Jack El Destripador". / INFORMACIÓN

Teatro con tintes de «thriller»

Companyia Yapadú Lugar: Teatre Arniches, Alicante Día: Viernes, 20.30 horas Entrada: 15 euros

Londres, otoño de 1888. Un joven médico aficionado al teatro pretende convencer a su paciente, el actor Henry Irving, de que las formas de actuar han cambiado definitivamente con la llegada del naturalismo. Para demostrarlo pondrá en marcha un experimento: crear un personaje tan auténtico que será indistinguible de la realidad. Pero en paralelo con esta tentativa empiezan a aparecer mujeres salvajemente asesinadas en el barrio de Whitechapel.

Jack El Destripador es el primer asesino mediático de la historia. Ignacio García May recupera su figura para la Companyia Yapadú bajo la dirección de Alfredo García May en Afectuosamente suyo, Jack el Destripador.