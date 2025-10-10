RumbaViva Fest anuncia sus horarios y se hermana con el arte local

Las primeras ediciones siempre son especiales. Con los inconvenientes generados por la alerta meteorológica en los otros festivales programados para este mes de octubre en la provincia, el RumbaViva Fest sobresale como una oportunidad de cerrar el calendario anual de grandes eventos por todo lo alto. Será el sábado 18 de octubre en el nuevo espacio El Muelle Live, ubicado junto al puerto de Alicante, y emplazará una programación que combina grandes nombres de la rumba y la fusión mediterránea con arte, diseño y gastronomía local.

Desde las 16.30 horas, el público podrá acceder al recinto para disfrutar de una velada que irá subiendo de intensidad rítmica. El primer grupo en salir al escenario será Doya (17.30 horas), un dúo que está revolucionando el panorama musical combinando flamenco y poco con toques de electrónica y un sonido contemporáneo. Nacidas en Francia, pero de padres de Monforte del Cid, estas dos hermanas aportan a su música el ambiente multicultural con el que han crecido, influenciadas también por el flamenco.

El siguiente en salir al escenario alicantino será Tito Ramírez (18.25 horas), un artista enmascarado que convierte sus actuaciones en recitales marcados por el rhythm & blues y el boogaloo. La energía escénica es uno de sus puntos fuertes, y logró poner su nombre en el radar con su disco The Kink of Mambo, publicado en 2019, convirtiéndose en un álbum de culto dentro de la escena underground soul y R&B internacional.

La rumba alicantina coge fuerza con la presencia de Uña y Carne en el RumbaViva Fest / Rafa Arjones

A media tarde será el turno de Los Manolos (19.30 horas), auténticos iconos de la rumba catalana y responsables de algunos de los himnos más festivos de la música nacional. El grupo es uno de los atractivos más esperados de este festival, con un público deseoso de interpretar canciones como All my Loving, Seré feliz o la internacional Amigos para siempre. Junto a ellos, el toque local de Uña y Carne (20.50 horas) mostrará el arte de la rumba alicantina presentando su álbum Consume rumba sin moderación y su reciente canción La Xina.

Ya por la noche, la velada alcanzará su punto álgido con la actuación de la mítica formación Gipsy Kings, defendida por André Reyes (22.20 horas). Un cierre apoteósico que no olvidará temas ya pertenecientes al cancionero popular como Bamboléo, Volare, Djobi, Djoba o A mi manera. Y para los que todavía se queden con ganas de música tras las leyendas internacionales del género, el DJ Fonki Chef (23.50 horas) prolongará la fiesta con una sesión musical marcada por el groove y el espíritu mediterráneo.

Un nexo de unión artístico

Los asistentes al festival podrán disfrutar, más allá de lo visto sobre el escenario, con la incorporación del Mercat Obert d'Art (MOA), una jornada cultural abierta que reunirá propuestas de arte plástico, diseño, moda y artesanía con sello local. El objetivo, según apunta la organización, es difundir y promover el talento de artistas alicantinos, ofreciendo un espacio de visibilidad para "personas creadoras y emprendedoras de la Comunidad Valenciana y Murcia".

En total, participarán ocho creadoras, que mostrarán propuestas de lo más variadas que irán desde la joyería artesanal y el diseño sostenible hasta la ilustración o la moda vintage. Sus nombres artísticos son los siguientes: Shimai Jewelry, Humma, La Bambola, Feliu Artesanía, Dhanyawaad, Frama Terra, Good Attitude y Laratrece.