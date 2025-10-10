La UA dedica la nueva edición de su curso de flamenco al arte del baile

El arte flamenco se erige sobre tres pilares fundamentales: el cante, el toque y el baile. Su fuerza cultural descansa en raíces que, aunque moldeadas por generaciones, han sabido mantener intacta su esencia. Con el objetivo de profundizar en la dimensión teórica y divulgativa de este movimiento artístico, regresa una nueva edición del curso Mundo y formas del flamenco: La memoria que nos une, que incluye seis conferencias y un concierto homenaje al profesor Bernicola en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (C/ Ramón y Cajal, 4).

En esta edición, las conferencias se centrarán en la técnica del baile flamenco, una forma de comunicación sin palabras que, a través del braceo, el zapateado y la postura corporal, interpreta el alma del cante. Por ello, el evento contará con destacados expertos que abordarán los aspectos clave de uno de los pilares fundamentales del flamenco, en un curso de carácter audiovisual.

"El tema principal para esta edición es el baile y hemos buscado ponentes que no solo sepan de flamenco, sino que lo transmitan de manera didáctica para que todos puedan entenderlo y apreciarlo", explica Josefa Samper, responsable de continuar los cursos de flamenco que inició en 2003 en la Universidad de Alicante su marido, José Antonio Martínez Bernicola, fallecido en 2009.

Seis conferencias

La programación arranca el 14 de octubre con la doctora Génesis García Gómez, que explorará la figura histórica de la bailaora flamenca y su papel en la evolución del género con La bailaora flamenca en el río de la historia. El 23 de octubre, el guitarrista sanvicentero Alejandro Hurtado y la bailarina Inmaculada Salomón, primera figura del Ballet Nacional, ofrecerán la charla Análisis y reflexiones en torno al baile flamenco, que tendrá continuidad con un espectáculo en Casa Mediterráneo al día siguiente junto al percusionista David Domínguez.

El concierto será de entrada libre hasta completar aforo y arrancará a las 19 horas. "Alejandro es un genio de la guitarra, ha sido solista en conciertos en lugares únicos como el Teatro Real de Aranjuez; Inmaculada Salomón es primera bailarina del Ballet Nacional; y David Domínguez es de lo mejor en percusión. Ellos están llevando el flamenco a un nivel muy alto, dignificando el género y conectando pasado, presente y futuro", asegura Samper.

El ciclo continuará el 29 de octubre con la mesa La profesionalización del baile flamenco en Alicante, protagonizada por las docentes Teresa Neira y Fefa Gómez. En noviembre, el cantaor Curro Piñana abordará El cantar "atrás" o "pa atrás" el día 4; Pablo Martínez y Raquel Álvarez tratarán las relaciones entre flamenco y vanguardias artísticas con Genealogías de un cuerpo que baila el día 11; y la historiadora Montse Madridejos cerrará el programa el 18 de noviembre con una conferencia sobre Carmen Amaya, el baile flamenco universal, considerada el gran símbolo del baile flamenco.

Todas las conferencias contarán con material audiovisual, incluyendo imágenes y vídeos de archivo, y serán gratuitas, celebrándose a las 20 horas en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante. La actuación del 24 de octubre, a cargo de Hurtado, Salomón y Domínguez, se llevará a cabo a las 19 horas en Casa Mediterráneo. "No se ama lo que no se conoce. Escuchar flamenco en directo es la mejor manera de conectar; entra por los poros de la piel y es imposible no sentirse atraído por él. Nuestro objetivo es difundirlo, dignificarlo y asegurar que llegue a todos", finaliza la organizadora.