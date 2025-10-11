"'Amigos para siempre' es una canción revolucionaria, el mundo sería muy distinto si creyéramos en su mensaje"

Se convirtieron en el símbolo de todo un país. Su actuación en la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 fue un momento histórico. Con Amigos para siempre, Los Manolos elevaron la rumba catalana a lo más alto y la convirtieron en emblema de una España festiva, diversa y mediterránea. El país mostraba al mundo una imagen moderna, abierta y alegre, y lo hacía a través de una canción que aún hoy se recuerda como banda sonora de aquella época.

Sin embargo, sería un error mirar solo a ese verano del 92 para comprender la verdadera trascendencia de Los Manolos en la historia musical española. Su influencia fue mucho más allá del escenario olímpico: rescataron un género que había quedado marginado y lo devolvieron al centro del panorama cultural. Lejos de dejar morir la rumba catalana, la revitalizaron fusionándola con pop, rock y ritmos latinos, devolviéndole prestigio, frescura y visibilidad. Lograron que una música de raíz popular sonara en las principales emisoras del país y se convirtiera en un puente entre generaciones.

Mientras Barcelona se transformaba en una ciudad de diseño y modernidad, ellos reivindicaban la vida de barrio, la cercanía, el humor y la autenticidad de la gente trabajadora. Su música era sencilla, sí, pero profundamente humana: hablaba de amistad, alegría y convivencia, valores que definieron la identidad española de los 90. Su legado conectó con toda una generación que se resistía a desprenderse de sus raíces, consciente de que hacerlo sería renunciar a una parte esencial de su cultura.

Hoy, en 2025, Los Manolos siguen siendo punta de lanza de un género que ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Este sábado 18 de octubre regresarán a los escenarios alicantinos dentro de la primera edición del RumbaViva Fest, un evento emplazado en el espacio El Muelle Live del puerto de Alicante con una programación que combina grandes nombres de la rumba y la fusión mediterránea con arte, diseño y gastronomía local.

¿Cómo se puede entender la magnitud que ha alcanzado el grupo a lo largo de su historia?

Es complejo. Lo que pasa es que llevamos ya algunos años en esto, y hay algo mágico en la música. Es un fenómeno que no se puede explicar racionalmente: por qué una carrera dura más que otra o qué factores lo determinan. En nuestro caso, hemos tenido la suerte de contar siempre con el favor del público. Eso es algo intangible, que ni se compra ni se vende. Además, creo que siempre hemos sido honestos con la música que hacemos. No hay impostura ni cálculo. Nunca hemos pensado: “Si hago esto, conseguiré tal efecto”. Todo ha sido muy emocional, muy de verdad. Y quizá esa autenticidad nos ha traído hasta aquí.

Siempre se dijo que Los Manolos surgieron como un grupo de amigos que se juntaban para hacer rumba. Hoy muchos proyectos nacen así, pero pocos logran ser rentables o trascender. ¿Cómo se pasa de tocar por diversión a convertirse en un fenómeno nacional?

(Risas) Bueno, eso de “rentables económicamente” daría para otra entrevista. La rentabilidad nunca fue un objetivo. Lo importante era disfrutar, conectar con el público, compartir amistad y vivir experiencias. Lo que hicimos fue recuperar una figura que estaba un poco olvidada, incluso denostada, y devolverla al centro de la modernidad del momento. Barcelona, en los años previos a los Juegos Olímpicos, vivía una transformación brutal, y nosotros reivindicábamos la vida de barrio, la gente trabajadora, las raíces. Sin oponernos a la Barcelona de diseño, pero recordando que la esencia estaba también en la calle. Y mira, lo fue tanto que el Comité Olímpico tuvo la brillante idea de cerrar la ceremonia de clausura con un concierto rumbero. Diez años antes nadie lo habría imaginado. La rumba pasó de ser un género marginal a representar la alegría de todo un país.

Decían que la rumba estaba olvidada, y sin embargo, hoy sigue viva. Hay chavales que reconocen su sello en muchas canciones. ¿Actualmente los jóvenes lo tienen más difícil para trascender en la música?

Sin duda. Todo es mucho más efímero. Cualquier éxito, noticia o canción dura lo que dura su viralidad. Nosotros tuvimos la suerte de crear temas que han trascendido, que siguen sonando en fiestas, comuniones o verbenas, y eso es un privilegio. Hoy muchos artistas buscan la inmediatez, los millones de reproducciones, la rentabilidad… pero trascender es mucho más difícil. Además, el mundo es mucho más rápido. Antes tenías tiempo para disfrutar de la música, escuchar un disco entero, saborear las canciones. Hoy todo va tan deprisa que las canciones se vuelven viejas al instante. No digo que antes fuera mejor, pero eran tiempos distintos. La forma de consumir música ha cambiado, y la sobreoferta hace que sea complicado destacar.

¿Los Manolos habrían podido abrirse hueco en la industria musical actual?

Sería difícil. Hoy la industria es otra cosa. Cada día se suben a Spotify más de 150.000 canciones. Es una locura. Solo unos pocos, respaldados por grandes corporaciones, logran destacar. Nosotros también tuvimos ayuda en su día, no lo negamos, pero ahora está todo mucho más polarizado: unos pocos triunfan, y muchísimos artistas talentosos se quedan por el camino.

En el RumbaViva Fest coinciden con proyectos como Uña y Carne, que están devolviendo la rumba al lugar que merece con un punto de vista renovado. ¿Cómo dialoga la rumba catalana con las nuevas tendencias?

La rumba es música popular, y como toda música popular, tiene ciclos: sube y baja, pero nunca desaparece. Es parte del ADN cultural y social de un pueblo. Colaborar con las nuevas tendencias es casi una obligación para cualquier músico activo. Igual que nosotros colaboramos en su día con Gato Pérez o con Los Amaya, ahora nos interesa lo que hacen los artistas jóvenes. Por eso trabajamos con The Tyets y estamos abiertos a colaborar con cualquiera. La música no tiene fronteras: se trata de dialogar, de comunicar, de explicar la vida desde nuestra mirada. Además, la tecnología lo ha cambiado todo. Antes grabábamos con medios muy limitados, hoy cualquiera puede producir desde su casa. Pero lo importante sigue siendo lo mismo: conectar. Por eso celebramos iniciativas como el RumbaViva Fest, que reivindica precisamente que la rumba está más viva que nunca.

Hablando de tecnología, ¿qué opinan del uso de la inteligencia artificial en la música y del futuro de los derechos de autor?

Es la nueva frontera. La tecnología siempre va por delante de la ley. Primero llega el impacto, y después la regulación intenta alcanzarlo. La IA va a provocar un cambio profundo, no solo en la música, sino en toda la sociedad. Es un cambio de paradigma y estamos viendo cómo se ha ido menospreciando la memoria humana, externalizándola. La IA es la culminación de eso. Estamos delegando nuestras capacidades mentales y creativas en sistemas que reutilizan lo que hemos hecho los humanos. Y eso plantea un reto enorme para los derechos de autor y la identidad artística.

¿La rumba debe ser crítica a la par que festiva?

Totalmente. La rumba nace del pueblo, de la gente trabajadora, de los barrios. Nosotros ya en los noventa reivindicábamos esa identidad frente a la “Barcelona olímpica” de diseño. Que una canción sea alegre no significa que sea superficial. Amigos para siempre es, en el fondo, una canción revolucionaria: si de verdad creyéramos en su mensaje, el mundo sería muy distinto. Y claro que la rumba puede ser denuncia social. Desde Gato Pérez hasta los grupos actuales, siempre ha habido letras que reivindican identidad, diversidad o justicia social. Se puede bailar y protestar al mismo tiempo.

Hemos hablado de pasado y de presente. ¿Cómo ven a Los Manolos en el futuro?

Nadie lo sabe. Nosotros siempre hemos ido paso a paso, sin grandes planes, de manera muy emocional. Desde que nos reencontramos los miembros originales hace nueve años, seguimos disfrutando del camino. Mientras haya gente que quiera bailar con nosotros, seguiremos. Y ojalá dentro de cien años nos vuelvas a entrevistar para decirte que seguimos en la brecha, tocando en la edición número 101 del RumbaViva Fest en Alicante (risas).