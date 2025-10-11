Corazones Eléctricos enfila la recta final de su gira con un concierto en Alicante

La fuerza del trío Corazones Eléctricos llega a Alicante con Pau Monteagudo al frente. El que fuera vocalista de Uzzhuaïa afronta la recta final de la gira de su actual formación con un concierto en la sala Confetti de Playa de San Juan el próximo 18 de octubre. La banda, completada por Kako Navarro al bajo y Víctor Traves en la batería, presentará su último álbum, De amor y rabia, publicado en 2023 por la discográfica Etiam Records.

Desde su creación en 2015, Corazones Eléctricos ha consolidado un sonido potente que combina la tradición del rock anglosajón con letras en castellano, ofreciendo una propuesta fresca y directa. Además, como parte de la gira, la banda ha confirmado que los menores de 25 años podrán acceder gratis al concierto, descargando previamente la invitación en su canal de venta habitual. No obstante, se controlará el acceso mediante DNI en taquilla.

Cartel de la actuación de Corazones Eléctricos en Alicante / INFORMACIÓN

El grupo regresa a Alicante tras recorrer la península en más de cuarenta fechas, alternando actuaciones cargadas de electricidad y adrenalina con directos acústicos en distintos puntos del país. En esta ocasión, los valencianos prometen un espectáculo de máximo voltaje, con guitarras potentes, bases rítmicas contundentes y melodías que transmiten rabia, desilusión, pero también esperanza y sueños.

Las puertas se abrirán a las 20.30 horas y el grupo ibense Malditería será el encargado de calentar la noche a partir de las 21 horas, interpretando un repaso de temas de sus dos álbumes de estudio: Zozobra (2020) y Contratos de viernes noche (2022). La velada concluirá con Corazones Eléctricos, interpretando temas destacados como Cimarrón, Valentina y la emblemática Todo por el aire.