El mejor blues nacional llega al Aula de Cultura de Alicante con Mingo Balaguer & Sanpa

La Fundación Mediterráneo continúa apostando por la música en vivo de calidad y acogerá el próximo sábado 18 de octubre, a las 20:00 horas, en el Aula de Cultura de Alicante (Avda. Doctor Gadea, 1) el concierto “Blues Blast” del dúo Mingo Balaguer & Pablo Sanpa, uno de los proyectos más potentes del blues español actual. Las entradas están a la venta por 15 euros en taquilla y en la web de la Fundación.

Tras más de una década compartiendo escenario, Mingo Balaguer y Pablo Sanpa se han consolidado como una de las parejas más sólidas del blues en España.

Juntos formaron el cuarteto Mingo Sanpa & Bárez Bros, con el que publicaron el álbum Hometown Blues (2015) y obtuvieron el tercer premio en el European Blues Challenge 2022, el certamen de blues más prestigioso de Europa.

En “Blues Blast”, Balaguer y Sanpa ofrecen un recorrido por todos los estilos del género, desde el West Coast Blues hasta el Chicago eléctrico y el Jump Blues, desplegando una mezcla de energía, técnica y feeling que atrapa desde el primer acorde. Su complicidad artística y su maestría instrumental les han llevado a actuar por todo el panorama nacional e internacional, colaborando con algunos de los mejores músicos de blues del mundo.

Considerado uno de los mejores armonicistas de Europa, Mingo Balaguer es una figura clave del blues español con más de tres décadas de trayectoria. Su estilo hunde raíces en el Chicago Blues más clásico y le ha llevado a compartir escenario con grandes nombres internacionales.

Pablo Sanpa, por su parte, es uno de los guitarristas de blues más versátiles y con más proyección del panorama nacional, combinando influencias del jazz y el swing con una ejecución elegante y precisa.

Este concierto forma parte del Festival de Blues de Alicante, una cita imprescindible para los amantes del género, que convierte cada otoño la ciudad en un escenario de referencia para el blues.

