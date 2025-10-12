Los Giros: Viviendo la vida en formato analógico

Ficha técnica Formación: Iván Fernández "Doc Watson" (guitarra y voz), Asencio Ortiz (bajo y coros ), Tony Drama (teclado y coros ), Miguel Borja (batería) Procedencia: Elche Discos: All Nighter (EP/2019), Sé que es verdad (EP/2021), Acción (2023) Año de comienzo: 2018

Llueve en interiores mientras realizan esta entrevista. Es curioso: las goteras son un símbolo bastante certero de la situación que está viviendo la industria musical en la actualidad. Todo es precario, pues las canciones ya no se hacen para perdurar en el tiempo, sino para salir del paso. Se han erigido como unidad de medida del tiempo, una herramienta transitoria que delimita la duración que puede estar un artista sumido en la popularidad sin caer en audiencia.

Los Giros, ajenos a todo lo que rodea a la cultura, están muy felices por acabar de grabar su próximo disco en los estudios Circo Perrotti de Gijón, un álbum que, esperan, vea la luz en 2026 y que cuenta con el sello de calidad de Jorge Explosión, de los míticos Doctor Explosión, en la producción. ¿Por qué vivir en pleno 2025 como un grupo de los sesenta? ¿Qué rentabilidad se le puede sacar a esta forma de entender la música, en contradirección a donde se mueve el dinero?

"Realmente lo que demande el público nos importa un pepino. Hacemos lo que nos gusta y pasamos de las modas", aseguran sin contemplaciones desde la banda ilicitana. Para formar parte de un proyecto musical, tienes que tener claras las prioridades para no excederte ni limitarte. Ellos lo saben bien, y han conseguido mantener una formación que entiende la música como un divertimento que no mira para nada al éxito. "El grupo no nace con intención de petarlo, sino con la mirada puesta en hacer rock and roll y pasarlo bien. Si algún día llenamos un estadio, perfecto; pero si no, disfrutamos del camino", afirman sin miedo alguno. "Somos una banda underground. Nacimos así, y seguramente moriremos así".

Se trata de un grupo que quiere sonar como sus ídolos. Plantean una música con aires retro que reivindica el formato en vinilo y sobrevuela la cultura mod de los 60 y 70. Lo suyo es el rock and roll de guitarras incesantes. Con dos EP y un trabajo de larga duración de diez canciones, están inmersos en los preparativos que darán lugar a su próximo álbum de estudio, donde seguirán reivindicando el rock de corte clásico, el garage americano y el estilo "sixtie", todo ello con la clara convicción de hacerlo en castellano.

Los Giros han grabado los temas de su próximo disco en el estudio de Jorge Explosión, en Gijón / Rafa Arjones

El poder de «la galleta»

Son cuatro melómanos con las ideas claras. Se adentran a hablar de conceptos como "álbum", entendiéndolo como un todo, renegando del sentido que se le otorga actualmente y mostrando su lado más nostálgico. "Ha cambiado todo completamente. Ahora todo es instantáneo y se escuchan canciones sueltas. Antes había coherencia en los discos; ahora el consumo es rápido y superficial. Antes un disco podía estar meses en el número uno; hoy dura una semana. Y, además, los números uno actuales son, en su mayoría, una porquería (risas). Todo es de usar y tirar".

Para ellos todavía es importante dar al público un disco compacto, con un hilo narrativo y sonoro que se vaya desarrollando durante la escucha íntegra del álbum. Es el sentido que tiene la música para ellos, sumado al hecho de "tener algo físico, algo tangible en nuestras manos". Un ritual en una era donde todo es digital y efímero. Un romanticismo que abraza lo físico como un objeto de coleccionista. Y es que esto también supone hacer que el oyente, de alguna u otra manera, se sienta parte del proyecto. Que el fan compre un disco hace que apueste por mantener ese recuerdo tangible más allá de un clic en el teléfono móvil.

Es una de las formaciones con las ideas más claras de la escena y es un orgullo poder decir que son de la provincia. Porque Los Giros aportan esa mirada al pasado con los medios del presente, sabiendo equilibrar en todo momento la balanza del tiempo para ser fieles a sus sentimientos en los momentos que corren. Su próximo bolo en directo será en La Llotja de Elche, el 15 de noviembre, junto a Les Pick-Ups. Allí mostrarán de verdad el sentido de su música, en su hábitat natural: el directo.