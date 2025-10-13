ADDA Simfònica se embarca en una gira por Japón

La orquesta ADDA Simfónica inicia en breve su primera gran gira internacional que tiene como destino Japón. Un total de setenta y cinco músicos dirigidos por Josep Vicent viajarán 15.000 kilómetros para ofrecer siete conciertos en seis ciudades -Fukuoka, Yamaguchi, Kawasaki, Tsu-shi Mie, Osaka y Tokyo, que acoge dos actuaciones en el emblemático Suntory Hall- entre el 29 de octubre y el 8 de noviembre.

"Es un hito en la historia de la orquesta", ha señalado Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante, institución que respalda a ADDA Simfònica desde su creación hace siete años. "Hablamos de un tour internacional donde la orquesta va a llevar fundamentalmente su buen hacer y la mejor música, pero también va a llevar la imagen de Alicante y de la Costa Blanca a Japón", ha añadido el presidente provincial, "un país donde la cultura musical es extraordinaria y que estima la música española".

La gira nipona es un proyecto que empezó a gestarse hace años, frenado por la pandemia y retomado hace dos, que se ha materializado gracias a la implicación de Ibermúsica, la agencia española de artistas de música clásica en España -con quien ADDA Simfònica ya realiza sus giras nacionales- y de la más importante en Asia, Nippon Artists, "que han tenido que trabajar de la mano para hacer esto posible", como ha recordado el director titular de la orquesta, quien ha subrayado la importancia de estrenarse en el auditorio de Tokyo, uno de los mejores del mundo, con capacidad para más de dos mil personas, que ha comparado con "el Bernabéu en el fútbol".

Josep Vicent y Toni Pérez / Pilar Cortés

Con prácticamente todas las entradas ya vendidas en la capital nipona, la gira por Japón supone actuar ante unas 14.000 personas. "Es una gira en salas de nivel top de prestigio, que suelen estar más reservadas a orquestas y maestros con un nombre consolidado más grande que el nuestro", ha explicado Josep Vicent, tras agregar que "salir bien de esta gira abre una puerta indiscutible al futuro".

Repertorio

Para el Japan Tour, al que viaja un equipo de más de 80 personas siendo 75 los músicos, la orquesta lleva un repertorio de cinco programas diferentes que combinan la música española con Joaquín Rodrigo o Manuel de Falla en el centro, pero también piezas de Ravel, Bizet y Chopin. "Es un programa muy nuestro pero con ese punto afrancesado que ayuda a la imagen internacional de nuestro territorio y nuestra manera de entender la cultura", apunta Vicent.

La gira cuenta con dos solistas "excepcionales": el pianista Martín García García, que ha cautivado al público nipón siendo este su mayor seguidor; y la guitarrista clásica japonesa Kaori Murajo, reconocida por su trayectoria internacional, que la semana próxima visita el ADDA.

La gira

La orquesta afronta esta gira de siete conciertos en nueve días con "mucha ilusión", aunque Josep Vicent reconoce que es "durilla, sin descanso y de muchos kilómetros". Vicent, que ha agradecido su apoyo al presidente provincial y al diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha señalado que la logística y la producción "no están en nuestras manos, salvo la llegada a Madrid" y después todo el tour corre a cargo de las agencias artísticas internacionales.

Cartel de la gira de ADDA Simfònica por Japón / INFORMACIÓN

Respecto a si las sucesivas nominaciones de la orquesta a los premios Grammy con sus discos ha influido en el conocimiento de la orquesta en el mundo, el director de ADDA Simfònica ha contestado afirmativamente tras indicar que Warner Classics Japón ha comprado la segunda edición del álbum de la orquesta dedicado a Ravel. "En una época en la que los discos suelen ser un símbolo y un testimonio de tu proyecto artístico, necesario pero no rentable, es sorprendente ver que se haga una reedición de una tirada discográfica para un país. Esa es la prueba. Yo creo que hace un año y medio no nos conocían nada y hoy nos conocen mucho", ha apuntado el también director de la Orquesta Filarmónica de Argovia en Suiza.

En este largo recorrido, el titular de ADDA Simfònica ha indicado que la formación alicantina sigue presente en su territorio, tanto en la temporada sinfónica del ADDA como con los 300 conciertos llevados a cabo en pueblos, hospitales o centros sociales, que se complementa con la presencia en la élite de las giras internacionales.

"Nuestra orquesta ya tiene una imagen que tenemos que mantener", además de potenciar relaciones con otras formaciones y auditorios a través de estas actuaciones. "Mi obligación es estar atento a las puertas que se puedan abrir", ha añadido. De hecho, la orquesta alicantina ya proyecta una gira para el próximo verano en países como Francia, Eslovenia y Hungría.