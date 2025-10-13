La exposición del MARQ sobre Roger de LLúria recala en Cocentaina

El MARQ ha presentado esta mañana en Concentaina la exposición que recupera la figura de Roger de Llúria y su segunda mujer, Saurina d’Entença, cuando se cumplen 720 años de la muerte del noble, cuya trayectoria dejó una profunda huella histórica y patrimonial en el yacimiento de la Pobla de Ifach. La exposición se podrá visitar durante todo un año en la Sala de Exposiciones del Palau Comtal.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, y el alcalde de Cocentaina, Rubén Muñoz, han inaugurado en el Palau Comtal la muestra, en la que también han colaborado la Fundación CV MARQ y la Fundación Banco Sabadell, así como los ayuntamientos Cocentaina y Calp, localidad que ya acogió hace unos meses la exposición itinerante.

"Es muy satisfactorio ver materializadas en esta exposición más de dos décadas de trabajo e investigación en el yacimiento medieval de la Pobla de Ifach impulsados desde la Diputación de Alicante, a través del MARQ, gracias a los programas de ayudas para la conservación, recuperación y difusión del extraordinario legado patrimonial que atesoramos en la provincia", ha manifestado el diputado.

Responsables de la exposición en Cocentaina / Diputación de Alicante

El acto ha contado, además, con la participación del director del MARQ, Manuel Olcina, el gerente de la Fundación CV MARQ, Josep Albert Cortés, el concejal de Patrimonio de Cocentaina, Francisco Payá, la representante de la Fundación Banco Sabadell, Silvia Sánchez, el comisario de la muestra, José Luis Menéndez, y la técnica de Patrimonio Cultural de Cocentaina, Elisa Domenech.

Piezas importantes

Llúria, Señores y Señoras de la Tierra ha sacado a la luz pública por primera vez dos de las piezas más importantes descubiertas en las excavaciones de la Pobla de Ifach, parte de la bóveda de la iglesia de Santa María de Ifach y una ventana de la residencia señorial que conserva un espectacular capitel. Además, la muestra incluye un relato gráfico, a modo de cómic, que recorre los principales hitos de la vida de estos dos nobles con escenas históricas inspiradas en las ilustraciones medievales de la Biblia Morgan.

Visita a la exposición "Llúria, Señores y Señoras de la Tierra" / Diputación de Alicante

El técnico del MARQ y director de las excavaciones en la Pobla de Ifach, José Luis Menéndez, especialista en arqueología medieval, ha destacado la investigación y los trabajos llevados a cabo en el yacimiento arqueológico calpino que, entre otras muchas conclusiones, han impulsado la puesta en valor de la figura de Roger de Llúria y Saurina d’Entença, "ya que ambos marcaron de manera significativa el desarrollo de Calp y Cocentaina y ejercieron una trascendental influencia sobre la evolución de esta región".