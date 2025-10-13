Rosario Raro se estrena en las Veladas Literarias de Maestral

La escritora castellonense Rosario Raro, reciente ganadora del Premio Azorín de Novela 2025, visitará por primera vez las Veladas Literarias de Maestral para presentar su obra galardonada, La novia de la paz. La Velada Literaria, organizada por el grupo Vectalia y Asisa, se celebra este viernes, 17 de octubre, a partir de las 20.30 horas, en una cena que ofrece al público una experiencia única que fusiona la literatura con la gastronomía de autor en un menú especial basado en la obra que se presenta.

La novia de la paz es una cautivadora novela histórica que, según la autora, es un "alegato por la paz" y las segundas oportunidades. La novela se ambienta en el sur de África en 1901 y narra una poderosa historia con unas protagonistas arrebatadoras. La trama entrelaza los destinos de sus personajes en una historia en la que se atreven a poner en riesgo su libertad por desafiar el orden establecido, captura la imaginación del lector desde la primera página.

Esta novela histórica de Rosario Raro, que tiene como protagonistas a Shayna Orliens y Emily Hobhouse, es un homenaje a aquellas personas valientes cuya razón de ser consiste en luchar para poner fin a los conflictos bélicos, entrelazando realidad, historia y ficción y ambientada en las guerras colonialistas del sur de África en los años 1899 y 1902.

Portada de la novela "La novia de la paz" de Rosario Raro / INFORMACIÓN

Menú de inspiración literaria

El equipo de cocina de Maestral ha diseñado un menú especial inspirado en la novela. Los platos evocarán el sabor de la historia, y la cena estará acompañada por Ad Gaude de Casa Sicilia 1707, un vino seleccionado para la ocasión, cuya etiqueta estará personalizada con motivos de La novia de la paz. El menú constará de Pan con albaricoque y biltong de cecina, Pastel de bacalao con patata y Caldo verde al estilo de la bahía de Lourenço Marques como entrantes. Como principal habrá Conejo con verduritas y para finalizar, Bolo de Amendoin con frutas escarchadas, plátano y coco como postre.

El punto culminante de la velada será la tertulia con Rosario Raro tras la cena, que será entrevistada por la periodista Laurine Maurice, donde los asistentes tendrán la oportunidad de conversar con la autora, desvelar los secretos de su proceso creativo y descubrir la inspiración detrás de su obra premiada.

Una noche donde la literatura y la gastronomía se unirán a partir de las 20.30 horas. Más información en el restaurante Maestral (Calle Andalucía, 18, Alicante -965 262 585)

Sobre Rosario Raro

Además de escritora, Rosario Raro (Segorbe, 1971) es doctora en Filología Hispánica, especialidad Literatura. Ha ejercido como profesora de Escritura Creativa durante más de veinte años en la Universitat Jaume I de Castellón. Ha publicado en Planeta las novelas Volver a Canfranc (2015), La huella de una carta (2017), Desaparecida en Siboney (2019), El cielo sobre Canfranc (2022) y Prohibida en Normandía (2024), con las que suma más de cuarenta ediciones. La ruta literaria Volver a Canfranc obtuvo el premio a la mejor experiencia turística de Aragón en 2021. Ha colaborado con sus artículos en Qué leer, El País y el Dominical de El Periódico. Ganó el Premio Magda Portal del Ministerio de la Mujer de Perú, país donde vivió durante casi una década, y el prestigioso Premio Ciudad de Huelva de relato, entre otros galardones internacionales. Sus haikus se han traducido al japonés y su obra narrativa de ficción, al árabe, francés, catalán y portugués.