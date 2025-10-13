Thays Santos de Fez presenta su libro "El susurro de mis sueños" en Alicante

La Biblioteca Pública Azorín de Alicante acoge este martes, a las 18.30 horas, la presentación literaria del libro El susurro de mis sueños, de Thays Santos de Fez, quien estará acompañada de la directora de cine alicantina Reyes Caballero.

Publicado por la editorial ExLibric, El susurro de mis sueños es, según su propia autora, "un refugio emocional que invita a los lectores a conectar con su niño interior, ese espacio puro y libre de juicios previos".

Este libro narra una historia desarrollada en un viaje donde Santos de Fez comparte con los lectores sus cartas, poesías y pequeñas historias, que se convierte en un viaje hacia la introspección y el autodescubrimiento.

En palabras de Reyes Caballero, se trata de "una obra sensible, luminosa y profundamente humana, que nos invita a escuchar esa voz interior que tantas veces silenciamos"

El acto es de entrada libre en la Biblioteca Pública Azorín (Plaza Paseíto de Ramiro 15, Alicante).