Thays Santos de Fez presenta su libro "El susurro de mis sueños" en Alicante
La Biblioteca Pública Azorín recibe este martes a la autora, acompañada de la directora alicantina Reyes Caballero
La Biblioteca Pública Azorín de Alicante acoge este martes, a las 18.30 horas, la presentación literaria del libro El susurro de mis sueños, de Thays Santos de Fez, quien estará acompañada de la directora de cine alicantina Reyes Caballero.
Publicado por la editorial ExLibric, El susurro de mis sueños es, según su propia autora, "un refugio emocional que invita a los lectores a conectar con su niño interior, ese espacio puro y libre de juicios previos".
Este libro narra una historia desarrollada en un viaje donde Santos de Fez comparte con los lectores sus cartas, poesías y pequeñas historias, que se convierte en un viaje hacia la introspección y el autodescubrimiento.
En palabras de Reyes Caballero, se trata de "una obra sensible, luminosa y profundamente humana, que nos invita a escuchar esa voz interior que tantas veces silenciamos"
El acto es de entrada libre en la Biblioteca Pública Azorín (Plaza Paseíto de Ramiro 15, Alicante).
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Guardamar cierra el mercadillo dominical junto a la N-332 que funcionaba desde hacía 30 años sin licencia
- La balsa de riego fantasma y la vía pecuaria indestructible, en las nuevas mil viviendas de San Vicente
- La España de Saúl arrolla al subcampeón del mundo
- Ni de Alicante a Elche ni del aeropuerto a Benidorm: este es el trayecto que más personas hacen cada día en la provincia
- Un policía pierde su plaza de funcionario al negarse a llevar arma por motivos religiosos
- Instalan en las calles de Benidorm los primeros contenedores para recogida de aceite usado
- Elche comienza a instalar las 69 cámaras de vídeo del plan de monitorización urbana que arranca este año
- El pantano del Amadorio de La Vila recibe más de 130.000 metros cúbicos de agua de lluvia