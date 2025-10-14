80 Mundos celebra su reapertura en Alicante

La librería alicantina 80 Mundos inicia una nueva andadura en el número 22 de la calle Segura. Después de cuarenta años de existencia en la avenida General Marvá, el establecimiento ha celebrado este martes su reapertura con el acompañamiento de decenas de personas, que han abarrotado el espacio.

La librería se ha trasladado en régimen de alquiler al antiguo local de la librería Pynchon, que cesó su actividad a principios de este mes, ante la intención de los nuevos propietarios del edificio de Marvá de dar un uso turístico a todo el inmueble, lo que provocó varias movilizaciones ciudadanas masivas contra la masificación turística este pasado verano y un crowdfunding para hacer frente al traslado que superó los objetivos en apenas 19 días.

Reapertura de la librería 80 Mundos en su nueva ubicación / Pilar Cortés

Después de hacer partícipes a los alicantinos en el traslado simbólico de los primeros libros la pasada semana, 80 Mundos inicia ahora una nueva etapa en un local de mayor superficie al que todavía no han trasladado el fondo completo de libros que poseen. "Queremos intentar ampliar el espacio dedicado a los libros poco a poco, pero ya estamos a pleno rendimiento, contentas y cansadas", indica Carmen Juan, una de las socias de la librería junto a Sara Trigueros, Marina Vicente y Ralph del Valle.

En la jornada de esta tarde se ha presentado la nueva imagen de marca, diseñada por Flavia Bernárdez, y el proyecto de la cafetería, que se mantiene y se renueva. La agenda de actividades ya está en marcha con talleres y salidas de la librería ambulante a otros espacios, además de contar con la visita de los autores Eloy Moreno y Alejandra Beneyto el próximo sábado, 18 de octubre.