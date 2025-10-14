Alicante acoge el estreno nacional de "La Traviata" de Ópera 2001

Con el estreno nacional de La Traviata este jueves en Alicante coinciden dos debuts: es la primera vez que la productora lírica Ópera 2001 estrena uno de sus espectáculos en el Teatro Principal y el primer estreno nacional de ópera que acoge el coliseo alicantino en los últimos quince años.

Ópera 2001 -35 años de existencia y más de un millón de espectadores- es una compañía productora de ópera española asentada en Alicante desde 2001 que ha representado todos sus montajes en el Principal de Alicante, pero han tenido que pasar 25 años para celebrar su primer estreno nacional en esta tierra con una nueva versión de La Traviata, que se presenta este jueves, a las 20 horas, con las entradas agotadas.

"Por fin hemos podido venir a estrenar un montaje con una semana de ensayos previos en el Teatro Principal", han indicado este martes los directores de Ópera 2001, Luis Miguel Lainz y Marie-Ange Quintana, que se quitan la "espinita" con esta nueva producción de la ópera de Verdi, "la número uno, la más popular y representada porque es la que más ama la gente", que trajeron al escenario alicantino por primera vez en 1991.

Ensayo de la ópera en el Teatro Principal de Alicante, antes de su estreno nacional el jueves / INFORMACIÓN

Tras el estreno nacional, La Traviata saldrá de gira por 41 ciudades de España y Francia hasta el próximo 30 de noviembre con esta compañía, que maneja cifras de gran producción con un equipo de 95 personas y grandes solistas de distintas partes del mundo, como las voces protagonistas de las sopranos Yeonjoo Park o Gabrielle Philliponet (en el papel de Violetta), los tenores David Baños y Haruo Kawakami (Alfredo) o los barítonos Paolo Ruggiero y Jiwon Song (en el rol de G. Germont), entre otros.

La producción cuenta con una orquesta sinfónica formada por músicos en su mayoría de la Comunidad Valenciana y esta es la primera vez que presentan su Traviata con el Coro Lírico Siciliano, con el que trabajan desde hace cinco temporadas. La dirección musical corre a cargo de Marin Mázik y la de escena, de Aquiles Machado siendo el maestro del coro Francesco Costa y el director de la orquesta, Eduardo Alegre.

Pases especiales

Entre escolares y adultos, 1.500 personas disfrutarán de esta ópera en Alicante, que al finalizar la gira de 41 funciones serán más de 40.000 espectadores. En la jornada previa del miércoles, 15 de octubre, serán 600 alumnos de centros educativos la provincia de Alicante los que podrán disfrutar del ensayo general de la obra a las 11 horas, mientras por la tarde, a las 17 horas, se realizará sobre el escenario una visita táctil de decorados, vestuario y accesorios para personas con dificultades de visión de la ONCE.

"Queríamos devolver a Alicante lo que Alicante nos ha dado desde que nos acogió esta es una manera de abrir las puertas del teatro al público joven, el espectador del mañana", destaca Marie-Ange Quintana, mientras Luis Miguel Lainz apunta que "cada función es un reto y en cada producción queremos crecer y añadir elementos nuevos", tras indicar haber llevado a cabo en el pasado varias giras de esta ópera tan recurrente, "que engancha porque es una versión de La dama de las camelias, que habla de amor y final dramático, con la música excepcional de Giuseppe Verdi".

Luis Miguel Lainz y Marie-Ange Quintana, directores de Ópera 2001, en el teatro / INFORMACIÓN

Protagonistas

Una historia que en su estreno en 1853 no gozó del favor del público "por ser una crítica feroz a la sociedad de entonces" y contar un relato "muy moderno para la época con una mujer protagonista emancipada", como recuerda uno de los protagonistas, el cantante lírico italiano Paolo Ruggiero, que calcula haber cantado en esta ópera en "unas cien funciones" porque fue uno de sus primeros papeles como barítono.

David Baños, el joven tenor en el papel de Alfredo que se enamora por primera vez de Violetta, también ha representado con Ópera 2001 este personaje a lo largo de una década y señala que "es un papel esencial para todos los tenores y es un placer hacerlo, sobre todo en este precioso teatro de estilo italiano".