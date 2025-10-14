Alicante, cuarta provincia con más originales enviados al Premio Planeta

Si hay un certamen que parece inmune a rumores, pronósticos y numerologías, ese es, sin duda, el Premio Planeta. Como cada año, durante unos días la ciudad condal se convierte en el epicentro de la literatura en lengua española, reuniendo a grandes autores, personalidades del mundo cultural y numerosos medios de comunicación en torno a una auténtica fiesta de las letras.

Se trata de un acontecimiento de enorme relevancia literaria y mediática que, además, concede al ganador una de las dotaciones económicas más altas del panorama editorial. Tal vez por eso, este año el certamen ha batido un récord histórico de participación, con 1.320 originales recibidos desde distintos puntos del mundo. La gala de entrega, que tendrá lugar el miércoles 15 de octubre en el Museo Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona), desvelará la gran incógnita: ¿quién se alzará con el Premio Planeta 2025?

En cuanto al origen de las obras presentadas, Madrid y Barcelona encabezan el listado con 155 y 126 novelas, respectivamente, algo lógico dada su densidad de población y su dinamismo cultural. Les siguen Valencia, con 46 manuscritos, y Alicante, que sorprende al situarse en cuarta posición con 36 autores participantes, consolidando así su creciente presencia en el panorama literario nacional.

La escritora Carmen Posadas; el presidente del Grupo Planeta, José Crehueras y la autora Luz Gabás / David Zorrakino - Europa Press

¿Algún alicantino se hará con el millón de euros que este premio otorga a la obra ganadora? Esta es una incógnita que se desvelará en las próximas horas, pero lo que supone es un gran reflejo del momento que está viviendo el mundo literario de la provincia. Así como el año pasado la vilera Susi Rosa Egea consiguió colocarse como quinta finalista con su novela La vida secreta de Junio Sanz, puede ser que este año otro autor o autora de la provincia del campanazo.

"Cada año comprobamos que el nivel de las novelas incrementa a la par que los originales presentados, lo que supone un gran éxito para la literatura en castellano", apuntó este martes José Creuheras, Presidente del Grupo Planeta, durante la rueda de prensa que arranca oficialmente la recta final para conocer el nombre del ganador del célebre premio.

Aumento moderado de lectores

Como cada año, este encuentro con los medios de comunicación ha servido también para realizar una radiografía del momento que atraviesa el sector literario. El director general del área editorial de Planeta, Jesús Badenes, explicó que el sector ha experimentado un incremento del 4% en España, un crecimiento que, sin embargo, “no es tan desaforado como el vivido el año pasado”.

José Creuheras, durante la rueda de prensa celebrada en el Palau de la Música / David Zorrakino - Europa Press

Dentro de estos porcentajes, la ficción y la literatura juvenil se consolidan como los principales motores de este crecimiento, con el lector joven como protagonista de este cambio de tendencia. “La población de entre 14 y 24 años ha pasado de ser la más rezagada a alcanzar el 75% de lectores, gracias en parte a géneros como el criticado romantasy, que los inicia en la lectura para luego pasar a la literatura adulta”, señaló.

La IA, nueva amenaza

Uno de los ejes centrales de la presentación de esta septuagesimocuarta edición del Premio Planeta ha sido la creciente influencia de la inteligencia artificial, un fenómeno que impacta de manera directa en el mundo editorial. El presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, se mostró firme al respecto y reclamó la necesidad de “proteger el talento y la propiedad intelectual” ante los desafíos que plantea esta tecnología.

Aun así, quiso dejar claro que, pese a su alcance, “la inteligencia artificial nunca podrá sustituir las capacidades humanas” e incidió en la defensa de la propiedad intelectual y el talento, reclamando una normativa a nivel estatal que proteja los intereses de los autores: "la propiedad intelectual está hoy en riesgo por la IA, por lo que hay que reforzar las leyes en base a los nuevos retos que plantea la sociedad".

Cómo ver la gala

Para todos los interesados en seguir en directo la gala de premios, el Grupo Planeta ha preparado para este miércoles 15 de octubre una retransmisión en directo de la ceremonia que se podrá seguir en streaming en las páginas web de premioplaneta.es, planetadelibros.com y casadellibro.com. También conectarán a través de sus redes sociales a partir de las 23 horas.