Sobreseimiento
Archivada la causa contra Juan José Ballesta por agresión sexual
La Audiencia Provincial de Madrid cierra el caso por las "dudas más que razonables" en el relato de la denunciante y ante la renuncia de esta a continuar con la acusación
EFE
La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado las actuaciones seguidas contra el actor Juan José Ballesta por una supuesta agresión sexual a petición de la Fiscalía que apreció "dudas más que razonables" sobre el relato de la denunciante y ante la renuncia de esta a continuar con la acusación.
Así lo acuerda la Audiencia en un auto en el que declara concluso el procedimiento y acuerda el sobreseimiento de las actuaciones al no existir acusación ni por parte del Ministerio Fiscal ni por la acusación particular.
El procedimiento empezó tras la denuncia que interpuso en agosto de 2023 una vecina de Parla (Madrid), de 47 años, contra el actor -que se dio a conocer en el año 2000 con su interpretación en la película 'El Bola'- y contra otro hombre por sendas violaciones sufridas en julio, tras las que la mujer ingresó en un centro psiquiátrico con un brote psicótico.
- El Ayuntamiento de Guardamar cierra el mercadillo dominical junto a la N-332 que funcionaba desde hacía 30 años sin licencia
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves
- Un fallecido por un arrollamiento en el TRAM entre El Campello y Luceros
- Dana Alice en Alicante: más de 100 municipios estarán en alerta naranja hoy y mañana
- Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
- Cómo hacer un testamento bien hecho y evitar problemas