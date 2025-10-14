El Consell aprueba la subvención anual de 700.000 euros a la Fundación ADDA

El Consell ha aprobado el convenio de colaboración entre la Conselleria de Cultura y la Fundación Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) para la financiación de la programación cultural anual de la fundación durante 2025.

A través de este acuerdo, que se inició en el año 2023, tras la llegada del PP a la Generalitat Valenciana, Cultura destina una subvención nominativa de 700.000 euros a la Fundación ADDA, lo que permite cubrir una parte de los gastos de funcionamiento del ADDA y apoyar su oferta cultural.

La vigencia del acuerdo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. No obstante, se podrán financiar con cargo al mismo los gastos realizados desde el 1 de enero de 2025, según ha comunicado el Consell.

La Fundación ADDA, entidad pública de carácter cultural, desarrolla una labor de promoción musical y escénica mediante conciertos, representaciones teatrales y de danza, actividades filarmónicas, exposiciones y conferencias de carácter sociocultural. En su argumentación, la Generalitat añade que la orquesta ADDA Simfònica "crea proyectos musicales propios, acompaña a miles de jóvenes músicos valencianos en su formación, a la vez que interactúa con el territorio mediante conciertos en pueblos y colaboraciones con las bandas musicales de la provincia de Alicante".

Cabe recordar que el presupuesto global del auditorio alicantino y de su orquesta ronda los 9 millones de euros, por lo que el grueso de la financiación es asumido por la propia Diputación Provincial de Alicante.