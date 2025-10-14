Doce espectáculos para la nueva programación del Paraninfo de la UA

La nueva programación de artes escénicas Paraninfo de la Universidad de Alicante llega con doce espectáculos de octubre a diciembre que incluyen teatro, circo, música, danza y un amplio programa expositivo. Diseñada por el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria, su vicerrectora Catalina Iliescu explica que la temporada sigue pivotando entre la producción propia, la colaboración institucional, la internacionalización y las propuestas de producción externa, que abarcan desde la creación joven hasta los clásicos reinterpretados, sin olvidar la reflexión social.

La representación teatral de La Odisea según Penélope, el próximo 21 de octubre, a las 11.30 horas, marca el inicio del programa. Es la primera de las tres sesiones matinales programadas para Institutos de Secundaria. Esta obra de producción propia del Aula de Teatro de la UA, presenta una visión feminista del clásico homérico, dirigida por Francesc Sanguino. El programa para IES, al que también puede acceder público en general, incluye el concierto Los orígenes de tus músicas, con The Entertainers, el martes 4 de noviembre; y la obra Bésame 2.0, el miércoles 26 de noviembre, un montaje participativo de Pepa Cases, que combina danza y teatro para abordar la violencia de género.

Danza con Pepa Cases / INFORMACIÓN

La UA continúa formando parte del Festival Circarte, del que ha programado la obra circense El Mundo Mundial, fruto de un laboratorio internacional de artistas, Truca Circus y La Grainerie de Toulouse; y mantiene una consolidada colaboración con la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, en esta ocasión con la obra Salto o caída, el miércoles, 12 de noviembre, a las 19 horas, una obra del dramaturgo Juanma Díez, que explora el suicidio desde la memoria.

El apartado teatral del programa se completa con dos producciones externas, que incitan a la reflexión: La lengua en pedazos, de Juan Mayorga, un intenso duelo entre Santa Teresa y un inquisidor (miércoles 29 de octubre. 19 horas), bajo la dirección de Tomás Mestre, y 1936. Los protagonistas de la guerra, un recital dramatizado que revisita la memoria de la Guerra Civil, con los actores Paco Ochoa, Juan Vinuesa y la actriz María Morales (miércoles 3 de diciembre, 19 horas. Facultad de Educación).

La obra "Salto o caída" / INFORMACIÓN

Música y danza

Silvia Batet traerá la danza con el espectáculo Ercás, un viaje visual sobre la metamorfosis del cuerpo (25 de noviembre. 19 horas). En cuanto a las propuestas musicales, el cantante y compositor Jero Romero, exvocalista de The Sunday Drivers, presentará en concierto su álbum Miracoloso, el 5 de noviembre a las 19 horas; y el grupo valenciano Tito Pontet llegará a la UA con su nuevo trabajo Hereus (19 de noviembre. 19 horas).

Jero Romero / INFORMACIÓN

El toque internacional de este primer cuatrimestre llegará de la mano de la artista rumana Oana Lianu, en un espectáculo que combina su voz única y el nai (flauta de pan). (2 de diciembre. 19 horas. Facultad de Educación). La Coral de la UA cerrará el programa con su tradicional Concierto de Invierno, arropada por el Conservatorio Superior de Danza (10 de diciembre. 19 horas).

Gracias al convenio suscrito con Hidraqua dentro del programa IncluaCultura, para diversos espectáculos el Paraninfo dispondrá de servicio de apoyo para personas con déficit auditivo. Las entradas e invitaciones están disponibles en el siguiente enlace.

Programa expositivo

El programa se completa con la amplia propuesta expositiva del Museo de la Universidad de Alicante (MUA). Durante los meses de octubre a diciembre de 2025, ya pueden visitarse en el MUA las siguientes exposiciones:

XI Residencias de Creación e Investigación Artísticas, una muestra integrada por los proyectos artísticos de los residentes seleccionados por el MUA: Lucía Cassiraga, Beatriz Freire, Lydia Plaza, Andrés Rivas y Laura Salvador.

Irradiaciones, dobles rendijas y celdas cristalinas, creada por el Grupo de Investigación IMARTE UB, cuyas obras funcionan como un patrón de interferencias en torno a cuatro nociones clave —cuerpo, espacio, materia y texto— generando preguntas y reflexiones sobre los conflictos latentes de nuestra contemporaneidad.

El Espíritu de Nuestro tiempo, de Jaime López Molina, que retrata a un personaje alienado por la revolución digital, las tecnologías y los medios de masas. Desde ahí, invita al espectador a decidir si convertirse en un sujeto crítico y comprometido, o bien dejarse arrastrar por el sistema hasta la anulación total.

Triálogos. Conversaciones a tres voces en la colección del MUA. La muestra se configura en torno a seis temas: cuerpo, lluvia, juego de niños, espiral, horizonte y astros. Para cada uno se han seleccionado tres obras que dialogan entre sí desde perspectivas estéticas, poéticas y simbólicas.

Calendario

Octubre

La Odisea según Penélope, Aula de Teatro de la UA. Martes, 21 de octubre - 11:30 horas / Función para IES / 3 € / en castellano

El mundo mundial, Circarte. Miércoles, 22 de octubre - 19:00 horas / 5€ / en castellano

La lengua en pedazos. Miércoles, 29 de octubre - 19:00 horas / 7 € / en castellano

Noviembre

Los orígenes de tus músicas. Martes, 4 de noviembre - 11:30 horas / Función para IES/ 3 € / en castellano

Jero Romero. Miércoles, 5 de noviembre - 19:00 horas / 10 € / en valenciano

Salto o caída. Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. Miércoles, 12 de noviembre - 19:00 horas / 12 € / en castellano

Tito Pontet. Miércoles, 19 de noviembre - 19:00 horas / 7 € / en valenciano

Ercás. Martes, 25 de noviembre - 19:00 horas / 7 € / en valenciano

Bésame 2.0. Miércoles, 26 de noviembre - 11:30 horas / 3 € / Función para IES / en valenciano

Diciembre