La Gossa Sorda confirma su regreso, pero sin Alicante en su agenda

El año que viene se cumplen diez años desde la última vez que La Gossa Sorda pisó un escenario. Su despedida tuvo lugar en Pego, su localidad natal, y el concierto congregó a numerosos seguidores llegados de todas partes de la provincia e incluso de la Comunidad Valenciana. Posteriormente, una última actuación en el Fuji Rock de Japón terminó de apagar una llama que se mantenía viva desde 2003.

Durante este tiempo de desconexión, los miembros del grupo mantuvieron el contacto y algunos continuaron explorando la música a través de proyectos alternativos. Sin embargo, las ganas de volver llevaron a que todas las piezas se colocasen sobre el tablero y, el pasado 5 de octubre, contra todo pronóstico, lanzaron una publicación con el mensaje: "Comença la partida".

El clamor de sus miles de seguidores no se hizo esperar. Así, el 9 de octubre, fecha señalada, confirmaron su regreso con los mismos integrantes que formaban la banda en su despedida, sumando también a Arnau Giménez, miembro histórico que abandonó el grupo en 2014 para liderar ZOO, referente de la música en valenciano durante los últimos años.

Foto promocional del regreso de La Gossa Sorda / INFORMACIÓN

No obstante, su regreso, que constará de tres conciertos, no incluirá Alicante entre sus sedes. La banda ha decidido programar una actuación en cada uno de los territorios representados dentro de los Países Catalanes: Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Cataluña. "Se trata de una mini gira con tres autoproducciones que hemos organizado con la ayuda de Suport Produccions", explican los integrantes.

Según han prometido, los conciertos ofrecerán "un gran espectáculo" que permitirá al público "disfrutar de las canciones de siempre, pero con nuevas aportaciones para hablar del presente más allá de la nostalgia". Las actuaciones se celebrarán en Picassent (25 de abril), Palma (2 de mayo) y Cunit (26 de mayo) dentro de su gira A Tornallom de 2026.

Una expresión con mensaje

¿Qué significa A Tornallom? Según el grupo, la expresión hace referencia al trabajo en común de los labradores de la huerta valenciana, una forma de ayuda mutua en la labor del campo. Además, da nombre al documental publicado en 2002 por Enric Peris, que narra la lucha de los vecinos de La Punta para salvar la huerta.

Cartel de la gira "A Tornallom", programada para 2026 / INFORMACIÓN

"Utilizamos esta expresión para referirnos a la música en primera persona del plural, que es la que siempre hemos practicado. El individualismo es el camino más corto hacia el abismo de nuestro pueblo y de toda la humanidad", explican. Además, en las próximas semanas, anunciarán la publicación de una canción con este título, que será el primer tema de La Gossa Sorda desde 2014.

Pese a que aún faltan varios meses para los conciertos, ya han adelantado que en las barras se ofrecerán refrescos de la marca Palestine, una empresa suiza fundada por un empresario palestino cuya recaudación irá destinada íntegramente a la educación, la sanidad y el desarrollo económico de Palestina.

"Estamos muy contentos e ilusionados de volver", aseguran, subrayando que no regresan, como se ha insinuado en redes sociales, para salvar ninguna escena. "No somos la vanguardia revolucionaria; volvemos por el gusto de tocar juntos, de reencontrarnos con tanta gente que nos quiere, y sobre todo para defender los mismos valores y posicionamientos que hemos defendido en nuestras canciones desde el primer día que subimos a un escenario".