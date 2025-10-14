Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Oreja de Van Gogh: entre el retorno de Amaia y el borrado de Leire

El grupo ha cambiado su biografía por la frase "Solo juntos tiene sentido" y ha eliminado el post en el que "despedían" a la última solista

Carmen Tomàs

Una publicación en Instagram ha desatado las últimas horas los comentarios entre seguidores, fanáticos y ya no tan fans. La Oreja de Van Gogh publicaba un misterioso post en Instagram totalmente en blanco, sin anuncio ni comentario, que rápidamente ha avivado el fuego que hace un año se encendió con la salida forzosa de Leire Martínez. Por otro lado, esa publicación, la de la marcha de la solista con más conciertos bajo el nombre de LODVG, ha sido eliminada. "¡Viva Leire Martínez siempre! No la van a poder borrar jamás", comentaba un seguidor. En la biografía del grupo en sus redes sociales reza ahora la frase "Solo juntos tiene sentido".

El lío de Van Gogh

La polémica estuvo servida ya en su momento: un épico retorno de Amaia Montero durante un concierto de Karol G en Madrid, celebrado por todos, se convirtió en motivo de división entre seguidores al sucederse, después, la marcha de Leire de La Oreja de Van Gogh. Una marcha de la que ella misma se sorprendió y que no tardó en verse salpicada por los rumores de la vuelta de la primera solista al grupo.

La cosa no tardó en "confirmarse sin querer", eso sí, por parte de la amiga íntima de Montero, Cayetana Guillén Cuervo, a quien "se le escapó" la confirmación de que Amaia volvía al conjunto que convirtió "Rosas" en un himno y cuyos seguidores, ahora, viven con expectación un retorno agridulce.

