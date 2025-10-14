"Un travestí a la llum de la lluna", el debut literario de David Castillo

Desde los versos de Walt Whitman, que celebraban la libertad individual y la democracia; hasta los de Federico García Lorca, que dio voz al pueblo oprimido con su lirismo trágico. La poesía siempre ha sido espejo y vanguardia, una herramienta social que iba un paso más adelantado que su época. Autores como Vladimir Maiakovski agitaron la revolución rusa con su verbo encendido, mientras que referentes como Alejandra Pizarnik o Gloria Fuertes rompieron con las estructuras impuestas al lenguaje y al género.

La poesía siempre ha vivido su grandeza en pequeñas dosis. Pocas formas de arte han sabido unir belleza y resistencia como ella, generando a su vez la paradoja de ostentar un gran poder, pero con un alcance limitado. Y pese a ello, todavía son muchos los autores unidos a esta manera tan romántica de entender la cultura más allá del rédito económico. En Novelda ha nacido un nuevo poeta, David Castillo, que busca precisamente generar controversia en base a un discurso claro en sus versos.

Portada del primer poemario de David Castillo, "Un travestí a la llum de la lluna" / Rafa Arjones

Acaba de publicar el poemario Un travestí a la llum de la lluna, editado por Talón de Aquiles, y supone su debut literario, un salto que ha provocado que pase de escribir para sí mismo a hacerlo para la lectura de los demás. "Escribir para uno mismo está muy bien y es terapéutico; de hecho, yo empecé haciéndolo como terapia, pero nunca me había decidido a publicar hasta ahora", expresa el joven autor, que ha dado luz a una obra que es introspectiva y a la vez social.

Durante el recorrido por sus páginas sobresalen poemas de amor y de rabia, e incluso incluye un interludio donde aborda de manera artística el genocidio en Gaza. Para Castillo, "en este mundo todo es política, incluso las emociones, así que mi poemario está plagado de política". Tiene la intención de generar algo en el receptor, no dejarlo indiferente. Desde la elección del título de su obra, con una palabra tan rompedora como "travestí", se evidencia que la política surge como eje troncal de su propuesta artística.

David Castillo, durante su visita a la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

"Vengo de la clase obrera y hago todo con perspectiva de clase, sabiendo de dónde vengo y hacia dónde voy", argumenta. "Creo que esto configura nuestra manera de ver el mundo y la manera de usar la lengua dice mucho de ti". Precisamente por eso, en el poemario intercala piezas en castellano con poemas en valenciano, una forma natural de dar visibilidad "a las lenguas minoritarias dentro de la creación artística", apunta Castillo.

Para los interesados en ahondar más en su forma de entender la poesía, el joven autor noveldense estará presentando Un travestí a la llum de la lluna el jueves 16 de octubre, a las 20 horas, en la Sala de Conferencias Román Torregrosa de la Casa de Cultura de Novelda. Una oportunidad para adentrarse en los versos de un autor de la nueva generación, con un lenguaje que pretende llegar a los jóvenes pero sin renunciar a la lectura de los más veteranos.