Vicente Férez lleva sus versos a los difuntos en el Cementerio de Sant Joan

Tras abrir las puertas de numerosos cementerios de la provincia de Alicante y cumplir su sueño de convertirse, el pasado 7 de septiembre, en el primer poeta en recitar en la cripta del Jardín del Silencio del Cementerio de Alicante, Vicente Férez -V.F., quien debutó en la poesía hace un año con su poemario Réquiem-, continúa su singular recorrido poético en escenarios cargados de memoria y espiritualidad.

El próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 9 horas, el poeta alicantino llevará su obra al Cementerio de Sant Joan d’Alacant, un espacio especialmente significativo para él. En esta ocasión, Férez instalará su altar en la zona nueva del cementerio, donde ofrecerá un emotivo homenaje a los difuntos del camposanto. Con este acto, la Concejalía de Cementerio que dirige el edil José Luis Olcina, abre la programación especial creada en torno a la festividad de Todos los Santos.

Vicente Férez permanecerá en el altar situado al final de dicha explanada firmando ejemplares de su libro y recitando poemas a todo aquel que desee acercarse a conocer su obra. Dicho escenario, concebido como un espacio de recogimiento y belleza, estará rodeado de rosas, velas e inciensos, elementos que acompañarán la atmósfera ritual y poética de la cita.

Itinerario por cementerios de toda España

El de Sant Joan será el último cementerio de la provincia de Alicante en el que el autor presentará su liturgia poética, según han comunicado desde el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant. Con este acto, se cerrará un ciclo íntimo y simbólico en su tierra natal para dar paso a un nuevo itinerario que lo llevará a compartir Réquiem en cementerios de toda España, con paradas previstas en Córdoba, Sevilla, Madrid o Valencia.

Esta serie de encuentros poéticos, pioneros en su planteamiento, buscan "acercar la poesía al territorio del duelo, la memoria y la trascendencia, generando un diálogo íntimo entre palabra y silencio". Cada cita ha despertado interés social y mediático, consolidando la propuesta de Ferez como "una experiencia cultural distinta y profundamente humana". Con Réquiem, Vicente Férez convierte el verso en ceremonia y el cementerio en espacio de encuentro y memoria compartida, proyectando desde Alicante una liturgia poética destinada a trascender fronteras.

Dispositivo especial en Sant Joan por Todos los Santos

En los próximos días, el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant volverá a poner en marcha el dispositivo especial que se organiza cada año en torno a la celebración del 1 de Noviembre. Entre las medidas principales, el camposanto ampliará su horario de apertura habitual, volverá a funcionar un servicio especial de transporte gratuito y, de nuevo se celebrará una misa de campaña, oficiada desde la misma explanada principal del cementerio. Además, está prevista la actuación de alumnado del Centro Autorizado Profesional de Música Vila de Sant Joan.