Gira mundial de Aitana: estos son los dos conciertos que dará muy cerca de Alicante
Titulada 'Cuarto Azul World Tour' dará un total de 24 conciertos a lo largo de 12 países
Aitana anunció durante el cierre de su anterior tour, 'Metamorfosis Season', con tres conciertos que reunieron a más de 160.000 espectadores (dos en Madrid y uno en Barcelona), que habría nueva etapa musical sobre los escenarios el próximo 2026. La "triunfita" que traspasó fronteras y quizá, junto con Amaia, una de las grandes voces de las últimas generaciones de Operación Triunfo, pasará en su próximo tour muy cerca de la provincia de Alicante. Todo un hito para sus fans (que ya se imaginan haciendo colas virtuales).
Esta será una gira muy especial por una razón de peso: se trata de su primera gira mundial, titulada 'Cuarto Azul World Tour', y servirá para presentar su cuarto álbum de estudio. La gira dará comienzo en Buenos Aires (14 de marzo de 2026) y finalizará el 6 de noviembre del mismo año en Ciudad de México. Actuará en un total de 12 países y dará 24 conciertos a lo largo de Europa, LATAM y Estados Unidos. Dos de esos conciertos tendrán lugar cerca de Alicante y hará muy posible que los fans de la provincia, dependiendo de la comarca, tengan fácil disfrutar de ellos: el 15 de mayo actuará en Murcia y el 22 de ese mismo mes, en Valencia.
Listado de fechas confirmadas
Conciertos en España
- 9 de mayo – Roquetas de Mar (Almería)
- 15 de mayo – Murcia
- 22 de mayo – Valencia
- 29 de mayo – Albacete
- 5 de junio – Sevilla
- 12 o 13 de junio – Palma de Mallorca (Festival Mallorca Live)
- 19 de junio – Fuengirola (Málaga)
- 26 de junio – Avilés
- 4 de julio – Las Palmas de Gran Canaria
- 10 de julio – Zaragoza
- 12 de julio – Cádiz
- 18 de julio – Úbeda (Jaén)
- 22 de julio – A Coruña
- 4 de septiembre – Barcelona
- 11 de septiembre – Madrid
- 18 de septiembre – Bilbao
Conciertos en Latinoamérica
- 14 de marzo – Buenos Aires, Argentina (Festival Lollapalooza)
- 22 de marzo – Bogotá, Colombia (Festival Estéreo Picnic)
- 21 de octubre – Argentina (ciudad por confirmar)
- 28 de octubre – Monterrey, México
- 30 de octubre – Guadalajara, México
- 31 de octubre – Querétaro, México
- 4 de noviembre – Puebla, México
- 6 de noviembre – Ciudad de México, México
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un joven de 20 años arrollado por el TRAM en El Campello
- Los mayores de Alicante se plantan: saldrán a la calle para protestar por el retraso de los talleres
- Chollo en Castalla: un campo de 8.000 metros cuadrados con más de 100 olivos por menos de 300.000 euros
- La exconcursante de Gran Hermano que ahora vende cupones en Gran Alacant
- Veinte investigados por un camping de 'mobile homes' en suelo no urbanizable e inundable de Guardamar
- Una mujer de 72 años fallece en una colisión de dos vehículos en Santa Pola
- La abogada Laura Lobo desmonta un mito bancario: “Ser cotitular no te convierte en propietario"
- Cómo hacer un testamento bien hecho y evitar problemas