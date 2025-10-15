Gira mundial de Aitana: estos son los dos conciertos que dará muy cerca de Alicante

Aitana anunció durante el cierre de su anterior tour, 'Metamorfosis Season', con tres conciertos que reunieron a más de 160.000 espectadores (dos en Madrid y uno en Barcelona), que habría nueva etapa musical sobre los escenarios el próximo 2026. La "triunfita" que traspasó fronteras y quizá, junto con Amaia, una de las grandes voces de las últimas generaciones de Operación Triunfo, pasará en su próximo tour muy cerca de la provincia de Alicante. Todo un hito para sus fans (que ya se imaginan haciendo colas virtuales).

Esta será una gira muy especial por una razón de peso: se trata de su primera gira mundial, titulada 'Cuarto Azul World Tour', y servirá para presentar su cuarto álbum de estudio. La gira dará comienzo en Buenos Aires (14 de marzo de 2026) y finalizará el 6 de noviembre del mismo año en Ciudad de México. Actuará en un total de 12 países y dará 24 conciertos a lo largo de Europa, LATAM y Estados Unidos. Dos de esos conciertos tendrán lugar cerca de Alicante y hará muy posible que los fans de la provincia, dependiendo de la comarca, tengan fácil disfrutar de ellos: el 15 de mayo actuará en Murcia y el 22 de ese mismo mes, en Valencia.

Listado de fechas confirmadas

Conciertos en España

9 de mayo – Roquetas de Mar (Almería)

15 de mayo – Murcia

22 de mayo – Valencia

29 de mayo – Albacete

5 de junio – Sevilla

12 o 13 de junio – Palma de Mallorca (Festival Mallorca Live)

19 de junio – Fuengirola (Málaga)

26 de junio – Avilés

4 de julio – Las Palmas de Gran Canaria

10 de julio – Zaragoza

12 de julio – Cádiz

18 de julio – Úbeda (Jaén)

22 de julio – A Coruña

4 de septiembre – Barcelona

11 de septiembre – Madrid

18 de septiembre – Bilbao

Conciertos en Latinoamérica