EnsoLab celebra nueve años de música electrónica y arte digital en Alicante
Las Cigarreras acoge de nuevo del 23 al 25 de octubre el festival, que contará con espacios para sesiones de dj, laboratorio sonoro colectivo y mercadillo sonoro
El festival EnsoLab regresa como un espacio consolidado para la música electrónica experimental y el arte digital. En su novena edición, que se celebra en el centro cultural Las Cigarreras de Alicante del 23 al 25 de octubre, la cita mantiene su vocación de ser un punto de encuentro para la investigación sonora y la innovación tecnológica en diálogo permanente con el público.
Los artistas que participan en esta nueva edición, según ha comunicado la Concejalía de Cultura, son Víctor Izquierdo, Manuel Pinazo, Pablo Ferrer, Animatek (Javier Melgar), Iannis Anisakis, AZ-Rotator, Horma & Azael Ferrer y Juanita & Paupi.
EnsoLab es un festival de producción y música electrónica. Es una propuesta que combina música, arte digital, tecnología y documentación sonora, a través de conciertos de música electrónica y experimental, clases magistrales, talleres y técnicas de producción de música en directo.
El proyecto, impulsado desde Alicante y reconocido ya en la escena nacional por su apuesta por la música electrónica de vanguardia, cuenta con el patrocinio, organización y colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y del centro cultural Las Cigarreras, con la colaboración de Cervezas Alhambra. Además, el pasado año 2024 el festival fue uno de los galardonados en los Premios a la Cultura Alicantina Miguel Hernández, que concede la Diputación de Alicante.
Novedades
Este año se incorpora el Escenario Caja Gris, que acogerá dos de las grandes novedades de la novena edición: el Desguace Sonoro y las Rare Sessions. El Desguace Sonoro es un mercadillo alternativo pensado para la comunidad musical donde intercambiar, vender o dar nueva vida a sintetizadores, cajas de ritmos, pedales, vinilos, módulos, camisetas y todo tipo de rarezas electrónicas. Las Rare Sessions consisten en un laboratorio colectivo de experimentación sonora, donde artistas y asistentes comparten creatividad en un formato más libre.
El programa
Jueves 23 de octubre – Escenario Caja Negra
- 19 horas. Presentación del libro Kraftwerk. La máquina humana
- 20 horas. Live – Víctor Izquierdo
Viernes 24 de octubre – Escenario Caja Negra
- 16.30 horas. Masterclass – Iannis Anisakis
- 18 horas. Masterclass – Animatek
- 21 horas. Live – Animatek
- 22.30 horas. Live – Iannis Anisakis
Sábado 25 de octubre – Escenario Caja Gris
- 12 horas. Feria Desguace Sonoro
- 18 horas. Rare Sessions – Juanita & Paupi
Escenarios Caja Gris y Caja Negra
- 17 horas. Masterclass – AZ-Rotator
- 19 horas. Masterclass – Horma & Azael Ferrer
- 22 horas. Live – Horma & Azael Ferrer
- 23 horas. Live – AZ-Rotator
