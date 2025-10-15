Gastro Cinema Alicante: programación de las películas y los 22 arroces para probar con nombre de cine

Del 18 al 23 de octubre los amantes del cine y la gastronomía podrán disfrutar en Alicante de un certamen único: Gastro Cinema. En su séptima edición serán varias las sedes y los eventos que se celebrarán y que tendrán como sede principal el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).

La programación arranca el sábado 18 de octubre a las 19.00 horas en el MARQ con la proyección de la película ‘Charlie y la fábrica de chocolate', en una sesión especial pensada para disfrutar en familia. Los más pequeños recibirán chocolatinas gracias a la colaboración de Chocolates Marcos Tonda.

El domingo 19 de octubre, de 12.00 a 14.00 horas, el restaurante La Cucaracha (Poeta Quintana, 25) acogerá la sesión ‘Vermut en Vinilo’, con música en directo del DJ Jordi Gilabert, que ofrecerá una sesión con vinilos de estilos como Northern Soul, Ye-yé, Boogaloo, Beat, Mod Jazz y Rhythm & Blues.

Programación de Gastro Cinema

El lunes 20 de octubre, a las 19.00 horas en el MARQ, se proyectará la comedia ‘Un viaje de diez metros’, una película deliciosa protagonizada por Helen Mirren. La entrada es gratuita previa inscripción en la web gastrocinema.es.

El martes 21 y miércoles 22 de octubre, a las 20,00 horas, también en el MARQ, se celebrarán las dos sesiones de la sección ‘Caviar de Cortometrajes’, con doce títulos internacionales a concurso.

El martes se proyectarán: ‘Chicken Jazz’, ‘Con sabor a amor’, ‘Coser y cantar’, ‘Discordia’, ‘El alma del jazmín’, ‘El hijo de Kafka’, ‘Empanadillas’ y ‘Esa vocecilla’. El miércoles los cortometrajes a concurso serán: ‘Insalvable’, ‘La elegida’, ‘La paella’ y ‘La receta’.

El miércoles 22 de octubre a las 11.00 horas, en el marco del patronato municipal de turismo, se celebrará una presentación de la colección de gastronomía del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, con títulos como ‘Vademécum de cocina alicantina’, ‘La cocina de la memoria’ y ‘Gastronomía alicantina’. También se presentará la guía ‘Enomaníacos’, sobre enoturismo en la Comunidad Valenciana. El acto finalizará con una degustación gratuita de Herberos de la Sierra de Mariola.

Ese mismo día, a las 19.30 horas, la librería 80 Mundos (C/ Segura, 22) acogerá el ‘Vermút Literario’, con la presentación de los libros ‘Cócteles, nacionalidades e internacionales’ y ‘Paellas y arroces valencianos’.

El festival se despedirá el jueves 23 de octubre con una gran gala de clausura a las 20.00 horas en el Teatro Principal de Alicante, presentada por José Ángel Ponsoda.

En ella se entregarán los premios al Mejor Cortometraje Gastronómico y el Mejor Cortometraje Medioambiental Aguas de Alicante. Además, se rendirá homenaje a dos figuras destacadas: Nazario Cano, chef alicantino de referencia, galardonado con el Premio Gastro Cinema 2025 y Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, que recibirá el Premio Gastro Cinema Solidario por su labor social en la provincia

22 restaurantes, 22 películas y muchos arroces

Una de las propuestas más destacadas del festival es la sección ‘Arroces de Cine’, en la que 22 restaurantes de la ciudad ofrecerán durante toda la semana un arroz especial inspirado en el título de una película. Esta ruta gastronómica propone al público saborear la gran pantalla en cada plato, con interpretaciones originales, creativas y deliciosas.

Los 22 restaurantes que participarán en esta original iniciativa del 18 al 23 de octubre en colaboración con la Asociación de restaurante de Alicante ARA son:

Plaza Canalla que ofrece un original arroz con el título ‘Verano azul’: Arroz albufera, atún rojo, pota, gambitas y gamba roja.

que ofrece un original arroz con el título ‘Verano azul’: Arroz albufera, atún rojo, pota, gambitas y gamba roja. Teselas prepara un sabroso ‘En el corazón del mar’: “Arroz del senyoret” Arroz fino, caldo fumet, gambas peladas, calamares, sepia, etc

El restaurante Teselas preparará 'En el corazón del mar', un arroz del senyoret / INFORMACIÓN

Poniente , en el club de regatas, con ‘Boquerón, la guerra del chacho’: Arroz bomba, salmorreta, boquerón, espinaca fresca y caldo de morralla.

, en el club de regatas, con ‘Boquerón, la guerra del chacho’: Arroz bomba, salmorreta, boquerón, espinaca fresca y caldo de morralla. La sastrería ha preparado un original ‘Sé infiel y no mire con quién’: Arroz meloso de bacalao, chopitos y alcachofas.

ha preparado un original ‘Sé infiel y no mire con quién’: Arroz meloso de bacalao, chopitos y alcachofas. Espacio Montoro presenta su ‘Jamón, Jamón’: Arroz de cocido, albóndigas de chuleta, azafrán, butifarra, morcilla y trufa.

presenta su ‘Jamón, Jamón’: Arroz de cocido, albóndigas de chuleta, azafrán, butifarra, morcilla y trufa. Béton Brut deleitará con su ‘El silencio de los corderos’: Arroz de Picaña madurada, boletus y trufa.

deleitará con su ‘El silencio de los corderos’: Arroz de Picaña madurada, boletus y trufa. Punta Piedra preparará su ‘Nosferatu’: Arroz con pata (meloso): Caldo de pata, morcilla, chorizo y garbanzos.

preparará su ‘Nosferatu’: Arroz con pata (meloso): Caldo de pata, morcilla, chorizo y garbanzos. La taberna del gourmet propone un refrescante ‘Volver’: Arroz azafranado con pollo ecológico y hierbas de la sierra de Mariola.

propone un refrescante ‘Volver’: Arroz azafranado con pollo ecológico y hierbas de la sierra de Mariola. Grupo Terre con ‘El bosque animado’: Arroz de verduras de temporada (opción vegana).

con ‘El bosque animado’: Arroz de verduras de temporada (opción vegana). La Cova con ‘Mar adentro': Arroz, calamar, gambas, ali oli y limón.

con ‘Mar adentro': Arroz, calamar, gambas, ali oli y limón. Tábula Rasa con ‘El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante’: “Arroz a banda” Gamba, calamar, arroz y ñoras.

con ‘El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante’: “Arroz a banda” Gamba, calamar, arroz y ñoras. L´arruzz con ‘Desayuno con diamantes”’: Arroz, almejas y gamba roja.

con ‘Desayuno con diamantes”’: Arroz, almejas y gamba roja. Pantanet 8 con su propuesta ‘Leyendas de pasión”: Morro de cerdo, Blanquet de Callosa, Gamba roja y Fumet hecho por el restaurante.

con su propuesta ‘Leyendas de pasión”: Morro de cerdo, Blanquet de Callosa, Gamba roja y Fumet hecho por el restaurante. Oz Gastro Club con su clásico ‘Piratas del caribe, la maldición de la perla negra’: Fondo de pescado, arroz bomba, salmorreta, agua de azafrán, aceite de ajo, calamar de bahía, zamburiña y gambón

con su clásico ‘Piratas del caribe, la maldición de la perla negra’: Fondo de pescado, arroz bomba, salmorreta, agua de azafrán, aceite de ajo, calamar de bahía, zamburiña y gambón Jorge Gastro Bar lleva a los comensales a lo más profundo del océano con ‘Buscando a Nemo': Chalota, fondo de peix de roca, salmorreta y bacalao fresco.

lleva a los comensales a lo más profundo del océano con ‘Buscando a Nemo': Chalota, fondo de peix de roca, salmorreta y bacalao fresco. Estiu presenta ‘Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto’: Arroz bomba, rabo de vaca, setas y granada.

presenta ‘Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto’: Arroz bomba, rabo de vaca, setas y granada. Claflán preparará su particular ‘Pulp Fiction’: Arroz melosos de Pulpo Asado con Verduras y Morcilla

preparará su particular ‘Pulp Fiction’: Arroz melosos de Pulpo Asado con Verduras y Morcilla Vituco Gourmet sorprende con ‘Babe el cerdito valiente’: Costilla de cerdo a baja temperatura en ají panca, salmorreta, cebolla morada y arroz Jsendra.

sorprende con ‘Babe el cerdito valiente’: Costilla de cerdo a baja temperatura en ají panca, salmorreta, cebolla morada y arroz Jsendra. Los porrones preparará su ‘Tiburón’: Meloso de arroz a banda y tintorera

preparará su ‘Tiburón’: Meloso de arroz a banda y tintorera La pericana hará disfrutar con su arroz ‘Snatch, cerdos y diamantes’: Arroz J Sendra, secreto de ibérico con alcachofas.

hará disfrutar con su arroz ‘Snatch, cerdos y diamantes’: Arroz J Sendra, secreto de ibérico con alcachofas. El verde hará un delicioso arroz con título ‘El bueno, el feo y el malo’: Arroz de bacalao, boniato rojo y ajetes.

hará un delicioso arroz con título ‘El bueno, el feo y el malo’: Arroz de bacalao, boniato rojo y ajetes. Bigoli ofrece un delicioso ‘La gran bellezza’: Risotto dorado de azafrán, gambas rojas, limoncello y Monastrell

Gastro Cinema 2025 cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.