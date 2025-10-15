La Oreja de Van Gogh lanza un comunicado oficial: vuelve Amaia y su guitarrista, Pablo Benegas, se marcha

Una publicación en Instagram ha desatado las últimas horas los comentarios entre seguidores, fanáticos y ya no tan fans. La Oreja de Van Gogh publicaba ayer un misterioso post en Instagram totalmente en blanco, sin anuncio ni comentario, que rápidamente ha avivado el fuego que hace un año se encendió con la salida forzosa de Leire Martínez. Llamó la atención que, esa publicación, la de la marcha de la solista con más conciertos bajo el nombre de LODVG, fue eliminada. "¡Viva Leire Martínez siempre! No la van a poder borrar jamás", comentaba un seguidor. Mientras tanto, en la biografía del grupo reza ahora la irónica frase "Solo juntos tiene sentido". Tras las especulaciones y el ruido que ha sustituido durante este año a su música, este miércoles "La Oreja" ha lanzado un comunicado en el que confirman la vuelta de Amaia y el adiós a su compositor y guitarrista, Pablo Benegas.

El guitarrista de la banda donostiarra ha comunciado su adiós el día que se cumplía un año de la marcha sorpresiva de Leire Martínez y el día que se abría la puerta definitiva a la vuelta de Amaia Montero. Todo apuntaba a que el blanco que ahora luce el perfil en redes de "LODVG" traería consigo una imagen completamente renovada, acorde a una formación que, como la primera etapa de la banda, ya no volverá. Y así ha sido.

El comunicado íntegro

Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos.

Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?

La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores .

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino.

Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia

El lío de Van Gogh

Los cambios y polémicas tuvieron su inicio con el épico momento de Amaia Montero durante un concierto de Karol G en Madrid, celebrado por todos, se convirtió en motivo de división entre seguidores al sucederse, después, la marcha de Leire de La Oreja de Van Gogh. Una marcha de la que ella misma se sorprendió y que no tardó en verse salpicada por los rumores de la vuelta de la primera solista al grupo.

Sara Fernández

La cosa no tardó en "confirmarse sin querer", eso sí, por parte de la amiga íntima de Montero, Cayetana Guillén Cuervo, a quien "se le escapó" que Amaia volvía al conjunto que convirtió "Rosas" en un himno y cuyos seguidores, ahora, viven con expectación un retorno agridulce.