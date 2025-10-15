Pau Monteagudo: "El verdadero rock está en levantar la voz contra lo que no te gusta"

En retrospectiva, Uzzhuaïa supuso una revitalización del hard rock nacional al acercarlo a los sonidos que ya despuntaban en Estados Unidos. Su presencia en la escena representó esa chispa adecuada que el género necesitaba para sobrevivir en un mar de nuevas tendencias. Hoy, esa misma esencia pervive en Corazones Eléctricos, el proyecto con el que Pau Monteagudo da rienda suelta a sus inquietudes musicales sin concesiones.

El grupo afronta la recta final de la gira de su tercer álbum de estudio, De amor y rabia, y actuará este sábado 18 de octubre en la Sala Confetti de Playa de San Juan, acompañado por los ibenses Malditería. Será una velada donde el rock sonará con fuerza y que, además, contará con entrada gratuita para menores de 25 años.

Llega este sábado a la Sala Confetti de Playa de San Juan en uno de los últimos conciertos de la gira. ¿Cómo está viviendo ese adiós al álbum De amor y rabia?

Esta parte final de la gira nos está devolviendo los frutos de todo lo que hemos ido sembrando. El público es cada vez más numeroso, canta más canciones y con más entusiasmo. La verdad es que este tramo final está superando todas nuestras expectativas. Mucha gente nos está descubriendo ahora, justo cuando terminamos el ciclo del disco, y hay quienes recorren muchos kilómetros porque necesitan vernos en directo.

El álbum sigue rodando dos años después de su publicación. Un hecho que choca con la tendencia actual de la música pop, enfocada en giras minimalistas y con menos tiempo entre discos. El rock, parece, resiste a esa tendencia.

Creo que, por desgracia, gran parte de la música actual se basa en crear productos de usar y tirar: sin profundidad, sin carga artística, vacíos de alma pero llenos de estímulos perfectamente calculados para ser consumidos rápido y pasar al siguiente. En el rock, igual que en otros estilos menos populares, todavía hay artistas que buscan contar algo, agitar el pensamiento de quien escucha.

¿Cómo es su proceso de composición y qué papel ocupa el público en él?

No me vale cualquier canción, siempre intento que cada tema tenga lo mejor que he podido darle. Y no pienso en el público cuando escribo, solo intento sacar algo de dentro. Me niego a tratar la música exclusivamente como un producto de consumo, aunque es evidente que necesitamos que el público valore lo que hacemos para poder seguir adelante. Pero el arte no debería arrodillarse ante el dinero.

¿Tanto ha cambiado la industria en ese tiempo que va de Uzzhuaïa a Corazones Eléctricos?

Sí, y ha ido a peor. La industria siempre se ha alimentado de los números y beneficios que un artista pueda generar, y eso es comprensible. Pero antes se apostaba por grupos poco conocidos que tenían talento evidente. Ahora el talento importa menos: lo que cuenta son los seguidores en redes, las fotos perfectas, los vídeos constantes, las escuchas en plataformas… todo se reduce a números y postureo.

La industria se fija en ti justo cuando ya no la necesitas. Pero en el camino, para hacer crecer a tu grupo sin trampas ni fakes, terminas dedicando más tiempo a las redes que a crear. Acabas siendo un trabajador a tiempo completo de internet, y por eso cada vez hay más apariencia que arte puro en la música.

El trio valenciano Corazones Eléctricos, en una imagen promocional / INFORMACIÓN

En sus conciertos permiten la entrada gratuita a los menores de 25 años. ¿Por qué?

Tuve la idea al comenzar la gira y, mientras dependa de nosotros, la mantendremos siempre. Creo que los menores de 25 años viven el peor panorama posible: están preparados, tienen ganas y derecho a vivir su vida, pero se encuentran con trabajos precarios, vivienda inaccesible y una exigencia académica que no se corresponde con las oportunidades reales. Y como sé que a muchos de ellos les gusta el rock, quisimos abrirles las puertas. Que puedan vivir lo especial que tiene ver a un grupo en una sala, con la energía real y única que se genera allí, y no en un macrofestival donde el grupo es parte de un escaparate.

Y son parte de un relevo generacional.

Exacto. Se habla de que no hay relevo generacional en el rock, pero nadie hace nada. Nosotros decidimos dejar de ingresar ese dinero de las entradas como un acto de revolución y apoyo a las generaciones que lo tienen más difícil. Y eso que no somos un grupo de grandes aforos ni de grandes ingresos. Pero si te gusta la música en directo y tienes menos de 25 años, nuestras puertas están abiertas.

¿En qué momento vital se encuentra actualmente el rock?

Ha perdido parte de su esencia. Ya no es revolucionario, ni reivindicativo, ni remueve conciencias. Se ha convertido en un complemento, una etiqueta para el consumo. Para muchos, “rock” es llevar una chupa de cuero, gafas de sol en interiores, hacer los cuernos con la mano y mantener una pose perfectamente estudiada. El verdadero rock está en las pequeñas salas, en levantar la voz contra lo que no te gusta, en apostar por lo que crees aunque no sea lo más fácil. Dicho esto, el rock siempre estará ahí, porque es una actitud, y esa actitud seguirá viva en quienes no se dejan arrastrar por modas o tendencias.

Hablemos de futuro. ¿Este tiempo de gira les ha permitido crear nuevos temas?

Tengo algunas ideas, pero ninguna canción terminada. Quiero escribir el nuevo disco una vez cerremos esta etapa, para abrir otra completamente nueva. Para mí es importante que se note la evolución, que cada disco refleje un momento de mi vida y tenga su propia historia, sin mezclar etapas. El 2 de noviembre, después de nuestro último concierto en Valencia, comenzará el viaje del siguiente disco, que espero que vea la luz a finales del próximo año.