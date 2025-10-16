Juana Francés revive en un documental

La Fuerza Oculta: Juana Francés da título al primer documental que se realiza sobre la artista alicantina, figura fundamental del arte plástico de la segunda mitad del siglo XX, reconocida internacionalmente en su momento e injustamente olvidada después por la historiografía del arte.

El audiovisual, de 60 minutos, ha sido producido y dirigido por Natalia Molinos, historiadora del arte y estudiosa de la obra de Francés, y el cineasta Maxi Velloso, y se presenta este viernes a las 18.30 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), en un acto de entrada libre, que coincide con la exposición recién inaugurada en este mismo espacio comisariada por Molinos y Rosa Castells que muestra sus primeras obras, Juana Francés. La construcción de una artista moderna, 1945-1956.

Cartel del documental de Natalia Molinos y Maxi Velloso realizado por Jorge Lidiano / INFORMACIÓN

El documental ofrece un recorrido por la trayectoria artística de la pintora desde su nacimiento en Alicante en 1924 hasta su fallecimiento en Madrid en 1990, mostrando sus distintas etapas creativas y vivenciales a través de entrevistas con familiares, amigos artistas, compañeros de profesión, gestores y especialistas en arte contemporáneo, que tuvieron contacto directo con la artista, ofreciendo así una aproximación humana y lo más cercana posible a su figura.

El germen del proyecto se remonta a varias décadas atrás, cuando Natalia Molinos tuvo un "enamoramiento" con la obra de Juana sin saber entonces quién era. Después le dedicaría su tesis doctoral, que inició en 2003 y leyó en 2010, y desde entonces no ha dejado de seguirle los pasos. "Siempre me ha encantado su obra y desde que vi su Caja Negra y su Caja Roja no he podido parar. Hace doce años empezamos el documental, que tuvimos que parar por falta de recursos, y ahora hemos podido terminarlo", apunta la historiadora del arte, que agradece el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Concejalía de Cultura de Alicante y el MACA, y la colaboración de Casa Mediterráneo y el apoyo de Espejo de Alicante.

Natalia Molinos, con el crítico de arte Román de la Calle / Maxi Velloso

La única premisa que Molinos se impuso para acometer el documental fue "contar con gente que la hubiera conocido para que expusiera su vivencia con ella y su visión como artista" y por él pasan familiares -su cuñada Bela Coloma, su sobrino Miguel Ángel Izard Francés, sus sobrinas Isabel y Cristina Francés Coloma-, amigos artistas como Arcadio Blasco, ya fallecido, compañeros como Rafael Canogar, gestores y especialistas en arte contemporáneo, los críticos y profesores Román de la Calle, José Manuel Álvarez Enjuto, los galeristas Carmen Cazaña, Salvador Guillén y Valentín Pérez, el pintor y gestor José Luis Lasala, también fallecido durante el proceso, o el abogado de la artista, Pedro Senovilla.

"Ella pintaba de pie, con los cuadros en el suelo", "tenía una fuerza tremenda", "fue la primera pintora informalista de España", "su obra era compleja, complicada" o "muy interesante y muy poco reconocida" son algunas frases que se escuchan sobre ella de los entrevistados, que en su mayoría coinciden en destacar el carácter "afable y dulce" de una artista que vislumbró un futuro desesperanzador del ser humano en su obra.

Juana Francés, en su estudio / Paco Manzano

Armar el rompecabezas

La pieza incluye imágenes de Juana Francés hablando en una entrevista de RTVE de 1977 con motivo de dos exposiciones en París -expuso por todo el mundo, desde Londres a EE UU o Japón- y con todo ello Molinos y Velloso intentan armar "el rompecabezas de quién era Juana", apunta ella, que reconoce que "casi sé más de ella que de mi propia familia, pero tengo la sensación de que no la acabo de conocer nunca". No obstante, considera que al menos en este trabajo "se da una pincelada para ver cómo era su carácter y cómo su vida -algo que yo negaba al principio- influye en su obra". Un paso más para su justo reconocimiento. "Al fin y al cabo ella luchó de manera silenciosa para estar en el lugar que le correspondía", concluye Molinos.