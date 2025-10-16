La música que llega al ADDA al margen de la temporada sinfónica

El Auditorio de la Diputación de Alicante arranca el curso 2025-26 con un calendario repleto de propuestas que, unidas a los grandes conciertos de la temporada sinfónica, hacen del ADDA uno de los escenarios más solicitados por los amantes de la música de todas las edades.

Uno de los ciclos con mayor repercusión es el de Cámara, una serie de recitales musicales plurales, muchos de ellos de solistas alicantinos, que en esta edición constará de ocho conciertos multidisciplinares de la mano de intérpretes como Isabel Villanueva, Ricardo Llorca, Rosa Torres, Marisa Martins, Sandra Ferrández e Irene Alfageme, entre otros. La propuesta arrancará en enero y, en palabras del director del ADDA, Josep Vicent, "ofrece una experiencia auditiva única y envolvente al permitir apreciar los detalles y matices musicales de manera más directa".

Almantiga, que esta temporada ofrecerá seis conciertos, nació hace años para promocionar y difundir la música popular, tradicional, antigua y barroca con instrumentos que forman parte de la riqueza histórica de esta disciplina. Los conciertos comenzarán a partir de diciembre, con ADDA Simfònica, Roberta Memeli y Ruben Jais; y se prolongarán hasta abril con nombres como Capella de Ministrers, Ima Baroque Ensemble, The English Concert, La pequeña juglaresa o el concierto Baroque au femenine con Le concert de l’Hostel Dieu, que cerrará el ciclo el 14 de abril.

ADDA Simfònica con Josep Vicent / Rafa Arjones

Por otra parte, se celebra el Ciclo La Guitarra, con una década a sus espaldas y una excelente acogida por el público, que en esta ocasión traerá a figuras de la talla de David Russell, Nigel North, Gabriel Bianco, Meng Su, Carles Trepat, Manuel Barrueco o Pablo Márquez, que estará en el escenario junto a la voz de Cristina Kiehr. Entre los nueve conciertos se incluirá El día de la guitarra, el 22 de noviembre, en el que se rendirá homenaje a Paco de Lucía con ADDA Simfònica, Juan Manuel Cañizares, y los palmeros Ángel Muñoz y Mariko Ogura, dirigidos por Josep Vicent.

Con ocho conciertos programados, el Ciclo pedagógico-familiar está enfocado especialmente a familias y al público más joven para inculcar la cultura artística musical desde muy temprana edad. Más de seis mil estudiantes y cuatrocientos profesores de la provincia disfrutarán durante este curso de esta opción del ADDA.

Asimismo, el Ciclo ADDA Jove, con alrededor de treinta conciertos, reunirá de nuevo a estudiantes de los principales centros de la provincia, el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá y el Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás, con conciertos de los diversos departamentos. También el Certamen Internacional de Interpretación Intercentros Melómano volverá a congregar a jóvenes alumnos en un espacio profesional y de calidad.

Por último, diferentes formaciones de la provincia se darán cita en el Ciclo Nuestras Bandas y Orquestas con alrededor de treinta conciertos que, una vez más, pondrán de manifiesto que la música forma parte de la idiosincrasia alicantina y es un pilar para jóvenes y adultos.

Entradas a la venta

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha recordado el compromiso de la institución con la cultura y todas sus disciplinas. "Desde la Diputación y el ADDA estamos muy orgullosos de poder ofrecer propuestas de calidad que ponen en valor nuestra ciudad y nuestra cultura musical, por lo que seguiremos apostando por esta programación en un futuro, reforzando los ciclos y buscando siempre la mejor experiencia para el público", ha afirmado Navarro.

Las entradas salen hoy a la venta en www.addaalicante.es, donde también se puede encontrar más información sobre los conciertos.