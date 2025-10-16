Rosario Raro: "Ojalá llegara un momento en que la guerra fuera un anacronismo"

Un grito contra la guerra. La activista Emily Hobhouse vivió para desafiar el orden establecido, aun cuando eso ponía en riesgo su libertad. Una lucha que ha permitido que su legado sea recordado con el paso del tiempo. La autora castellonense Rosario Raro se alzó el pasado mes de marzo con el Premio Azorín de Novela 2025, otorgado por el Grupo Planeta y la Diputación de Alicante, con La novia de la paz, una obra donde la intriga marca el pulso de una historia sobre el amor en tiempos de guerra. La novela es un homenaje al pacifismo activo y a la figura de una mujer que dedicó su vida a alzar la voz frente a la injusticia.

Me gustaría empezar la entrevista con una cita de Oscar Wilde que referencia en la novela: "Mientras la guerra sea considerada mala, conservará su fascinación. Cuando sea tenida por vulgar, cesará su popularidad". ¿Qué supone para usted esa frase?

Esa frase es uno de los leitmotivs de La novia de la paz. En la novela contrapongo la idea del amor, y lo que significa realmente querer a alguien, con la exaltación de la guerra. Está personificada en el personaje de Fiz, y resulta absurdo que se condene el amor, en este caso el amor homosexual, mientras se ensalza la guerra con conceptos como el honor o la gloria. Esa condena del amor, además en sentido judicial, porque a principios del siglo XX era un delito, sigue lamentablemente vigente en más de treinta países del mundo, incluso en 2025. Creo que sobre eso es sobre lo que debemos reflexionar. Lo que decía Oscar Wilde alude precisamente a esa épica de la guerra, a las hazañas, y es justo lo que desmontó Emily Hobhouse cuando llegó al sur de África y comprobó que la realidad no tenía nada que ver con el relato oficial que se contaba en Gran Bretaña.

La novela ha sido publicada en un momento donde la guerra es el monotema que tiñe la sociedad. ¿Qué poder tiene una historia pacifista como la suya?

Creo que una novela pacifista como esta es muy oportuna para los tiempos que corren. La novia de la paz es pacifista desde el propio título, y trata un tema que, lamentablemente, nunca pasa de moda. Ojalá llegara un momento en que la guerra fuera un anacronismo, pero de momento lo veo difícil. En mi anterior novela, Prohibida en Normandía, ya hice un guiño a este tema con un pasaje ambientado en el año 2030. En él, un niño pequeño, de unos cinco o seis años, le pregunta a su madre: “Mamá, ¿qué era la guerra?”. Sería maravilloso que nuestra generación llegara a ver el último día de la última guerra, porque eso hablaría muy bien de nosotros como especie. Pero, por ahora, seguimos en el mismo punto de la historia.

El libro resalta que hay diferentes maneras de considerarse pacifista. Cualquiera puede imaginarse por pacifista a un hippie. Sin embargo, aquí vemos a una Emily Hobhouse que decide ir al sur de África, ver lo que ocurre de primera mano y enfrentarse a ello.

Sí, porque no es una pose. Creo que no podemos reducir el pacifismo al movimiento hippie, como a veces se ha hecho, caricaturizando a los hippies como idealistas ingenuos con eslóganes como "haz el amor y no la guerra" o "paz y amor". En realidad, es justo al revés. Lo que subyace a cualquier conflicto es la codicia. En este caso lo representan las minas de diamantes, pero hoy hablamos de minerales estratégicos, del gas… y todo eso se disfraza de patriotismo. Detrás de las arengas exaltadas hay intereses puramente materiales, por los que, como dice otra frase del libro, “se enfrentan personas que no se conocen por otros que sí se conocen, pero no van a la guerra”.

Emily Hobhouse fue tildada de “solterona histérica” y a día de hoy, a cualquier mujer que intenta reivindicar algo también se la tacha de subversiva. ¿Cómo viviría Emily Hobhouse en la actualidad?

Creo que, si hoy existiera, sus redes sociales serían una locura, probablemente le daría un síncope. Después de haber dedicado toda su vida a intentar detener la guerra, no solo esta, porque también participó en la Primera Guerra Mundial, le resultaría desesperante comprobar que no hemos evolucionado demasiado.

¿Tolstói le ha influenciado a la hora de construir La novia de la paz? Aparece muy referenciada en el libro.

Muchísimo. Tolstói era uno de los grandes líderes espirituales de su tiempo. Su obra El reino de Dios está en vosotros era una lectura de referencia. Ha pasado a la historia sobre todo el Tolstói novelista, el de las obras monumentales, pero sus facetas de ensayista y articulista son igualmente fascinantes.

"Hay un mantra social que dice que los jóvenes no leen, y cada vez que lo escucho pienso que quien no lee es quien lo dice"

Los datos actuales muestran un repunte del lector juvenil, y no solo con el romantasy, sino también con la novela histórica. ¿Lo percibe en sus presentaciones?

Por supuesto, y en todos los géneros. Voy a muchas ferias del libro y las colas más largas son de adolescentes. Y no solo por la fantasía romántica: si hace unos años nos hubieran dicho que se publicarían poemarios con tiradas de 50.000 ejemplares, como los de mi compañero Defreds, habríamos pensado que era ciencia ficción. Pero está ocurriendo, están leyendo muchísimo. España tiene uno de los índices de lectura más altos entre los 12 y los 19 años. En general, se habla de la “excepción ibérica”: España y Portugal son los países donde más crece la lectura. Creo que hay un mantra social que dice que los jóvenes no leen, y cada vez que lo escucho pienso que quien no lee es quien lo dice.

Emily Hobhouse fue muy importante también en la Primera Guerra Mundial, pero no se habla nada de ese periodo. ¿Habrá una segunda parte?

Me lo han pedido muchos lectores (ríe). Dicen que se han quedado con ganas de más, y lo entiendo, porque Emily Hobhouse tuvo una vida increíble también durante la Primera Guerra Mundial. Pero escribir una novela es una travesía larga. Yo necesito embarcarme por completo, y eso requiere mucha energía. De momento no tengo previsto regresar a Emily, aunque nunca se sabe.