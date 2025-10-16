Más de treinta diseñadores participan en Alicante Fashion Week

Alicante Fashion Week cumple diez años. La semana de la moda alicantina, que sirve de escaparate para mostrar el talento de diseñadores emergentes, celebra su primera década con la participación de más de una treintena de profesionales del sector, que presentarán en exclusiva sus colecciones.

La Diputación de Alicante, que respalda esta propuesta junto al Ayuntamiento de Alicante y Xpeng Grupo Huertas, ha acogido la presentación de esta décima edición, que se celebrará los días 24 y 25 de octubre en dependencias municipales y en el Real Liceo Casino de Alicante, con el colofón el 7 de noviembre de un gran desfile al aire libre en la Plaza del Ayuntamiento. Todos los actos son gratuitos y abiertos al público.

La directora de Alicante Fashion Week, Natalia Torres, ha recordado que cuando arrancó esta iniciativa hace diez años "no había nada alrededor, ni en Valencia ni en Murcia, y comenzamos siendo un punto de referencia de la moda mediterránea", tras indicar que al tratarse de una pasarela abierta a jóvenes talentos, sin excesivas restricciones, la AFW ha servido de trampolín para muchos de ellos, como el alicantino Dominnico, "que empezó con nosotros. Su primera oportunidad se la dimos aquí y ahora viste a cantantes internacionales".

Presentación de Alicante Fashion Week 2025 / Diputación de Alicante

Torres ha indicado que estos han sido diez años de crecimiento como "punto de encuentro de diseñadores, empresarios, estudiantes y amantes de la moda" que este año mostrará a seis nuevos talentos que debutan en la plataforma emergente y otros doce ya veteranos se reunirán en el desfile conmemorativo de los diez años. De la treintena de diseñadores que participan, alrededor del 70 por ciento pertenecen a la provincia de Alicante.

El diputado provincial de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, ha manifestado su confianza en este proyecto que, "además de apoyar y dar visibilidad a los diseñadores emergentes, permite difundir el potencial de nuestra tierra en sectores tan significativos como el calzado, la bisutería o la marroquinería, donde la provincia de Alicante es un referente en todo el mundo".

Programa de actividades

El programa arranca el 24 de octubre con la conferencia Un diálogo entre tradición y vanguardia, a cargo de Odette Álvarez, creadora de la firma de prêt-à-porter Teté by Odette, y Juan Carlos Pajares, al frente de la marca JC Pajares, "que rescatarán técnicas y tejidos", según ha señalado Elisa Díaz, jefa de servicio de Empleo y Fomento de la Agencia de Desarrollo Local-Impulsalicante. La actividad se realiza en el edificio municipal de la calle Cervantes y requiere inscripción previa en el email accesos@fashionweekalicante.es.

Participantes en la semana de la moda alicantina, presentada en la Diputación de Alicante / INFORMACIÓN

El sábado 25 la actividad se concentra en el Real Liceo Casino de Alicante con una intensa jornada dedicada a la moda: once desfiles y una pop-up store, que se desarrollará desde las 12 hasta las 21 horas. En anteriores ediciones, esta jornada llega a reunir a más de un millar de personas -distribuidas en diferentes franjas horarias- por lo que Natalia Torres ha manifestado su deseo de contar con "espacios mayores" para próximas ediciones, que sean capaces de acoger desfiles para más de mil espectadores.

El broche a esta edición especial, el 7 de noviembre a las 19 horas, se celebrará un desfile conmemorativo en la Plaza del Ayuntamiento, Diez años de moda, arte y tendencia, que reunirá a doce de los diseñadores y firmas que han participado en Alicante Fashion Week durante este tiempo, quienes presentarán sus diseños creados en exclusiva para besta ocasión. El pasado año fue el Museo de Bellas Artes Gravina (Mubag) el escenario para el gran desfile.