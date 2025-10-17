Varios conciertos para disfrutar en la provincia

Alicante, con el foco puesto en la rumba intergeneracional

El festival RumbaViva Fest se celebrará mañana sábado a partir de las 16 horas en el Muelle Live del Puerto de Alicante, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del año en la ciudad. El festival contará con la presencia de destacados artistas nacionales e internacionales, entre ellos Los Manolos, famosos por éxitos como All My Loving y Amigos para siempre, que presentaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92; Gipsy King by Andrés Reyes, conocidos por himnos como Bamboleo, Djobi, Djoba y Volare; el dúo flamenco Doya, formado por dos hermanas de Monforte del Cid con formación francesa; los alicantinos Uña y Carne, impulsores del álbum viral Consume rumba sin moderación; y Tito Ramírez, con Fonki Cheff cerrando la jornada. La organización espera una afluencia masiva y promete una jornada llena de música, baile y cultura urbana. El Muelle Live, Puerto de Alicante.

Pez Mago, The Same Way y Mailers, en directo en Euterpe

La Sala Euterpe de Alicante inicia hoy viernes, a las 22 horas, un ciclo de tres jornadas consecutivas con grandes artistas. La apertura corre a cargo de Pez Mago, un músico prodigio que ha ofrecido más de 3.000 conciertos alrededor del mundo, compuesto para grandes voces españolas, grabado más de una docena de discos y escrito tres libros. Su último trabajo, Sol de Medianoche, destaca por un formato innovador y original que promete sorprender al público. Mañana sábado, a la misma hora, sube al escenario The Same Way, un cuarteto femenino formado por chicas de distintas partes del mundo. Su música combina rock alternativo y funk con letras de contenido profundo, reflejando la fusión de raíces y sensibilidades de sus integrantes. Ya cuentan con varios singles que han llamado la atención del público. El cierre del ciclo será el domingo a las 19.30 horas con Mailers, la joya del pop alicantino, cuyo legado se sigue ampliando con cada nuevo trabajo. Su último álbum, Marte, ha consolidado su reputación y les ha permitido ganar nuevos seguidores gracias a su honestidad y profesionalidad, especialmente en sus actuaciones en directo. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Rock alternativo y funk con The Same Way, un cuarteto internacional. / INFORMACIÓN

Un diálogo variado: de Daviles de Novelda a Ramoncín

Dos estilos muy distintos pero igualmente originales llegan esta semana a la Sala The One de Alicante. Hoy viernes, a partir de las 21 horas, Daviles de Novelda ofrecerá un concierto donde repasará todos los éxitos que le han acompañado en esta fructífera carrera. El artista, originario de Novelda, comenzó su camino musical desde niño: recibió su primera guitarra de su padre, estudió piano, y a los 11 años empezó a componer. Con solo 12 años grabó su tema Yo soy de los Fernández, que alcanzó millones de reproducciones, y más tarde, junto al murciano Dani Mflow, logró un nuevo éxito con Mi Gyal, consolidándose como ídolo nacional.

Mañana sábado, a las 20.30 horas, Ramoncín, leyenda viva del rock español, subirá al mismo escenario. Debutó en los años 70 con el álbum que incluía El rey del pollo frito y, desde entonces, ha firmado decenas de éxitos que marcaron su carrera. Con su estilo rebelde y su voz característica, temas como Hormigón, mujeres y alcohol, Reina de la noche o Como un susurro (con la colaboración de Brian May de Queen) han definido su trayectoria. En esta gira, Ramoncín celebra los 50 años de su primer concierto, manteniendo el mismo descaro y la experiencia de décadas en la música, y anuncia además un próximo disco. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Corazones Eléctricos despide en Alicante su tercer álbum de estudio. / INFORMACIÓN

El rock brilla en Playa de San Juan con Pau Monteagudo

Dos bandas, mucho rock and roll. La Sala Confetti de Alicante acoge mañana sábado, a partir de las 21 horas, un concierto que promete sorprender al público con dos propuestas de alto prestigio. Por un lado, Malditería, procedentes de Ibi, destacan por un sonido definido y minuciosos arreglos que dotan a cada canción de personalidad propia, como ocurre en temas como El daño que has hecho o Por las chispas. Junto a ellos estará Corazones Eléctricos, la banda valenciana liderada por Pau Monteagudo, cuya trayectoria ha conquistado a públicos de todas las edades. Sus directos, basados en la fuerza y la entrega de sus tres discos, incluyen canciones como Canción urgente, Camino al sur o ¿Quién salvará al rocanrol?, consolidándolos como uno de los referentes actuales del rock en la comunidad. Sala Confetti, Playa de San Juan.

Todas las entradas vendidas para ver al joven artista Serko en Marearock. / INFORMACIÓN

Marearock regresa a la carga con un concierto agotado

En la variedad está el gusto. La Sala Marearock de Alicante propone un fin de semana lleno de sonidos diversos con un trío de artistas que promete conquistar al público. Hoy viernes a las 20 horas, será el turno de Serko, artista urbano que fusiona múltiples estilos con una lírica propia y que ya ha agotado todas las entradas. Mañana sábado a las 22 horas, la sala acogerá a los maños Salduie, exponentes del folk metal, que combinan la historia en sus letras con instrumentos como gaita, flauta, dulzaina o mandolina. Junto a ellos estará Khelleden, banda formada por miembros de Aspe, Novelda y Alicante, que debutaron con su álbum Historias para no dormir y ganaron el pasado año el Concurso de Bandas de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Sala Marearock, Alicante.