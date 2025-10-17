Exposición en el Club INFORMACIÓN: Un diálogo artístico entre lo analógico y lo digital

El Grupo Materia de la Universidad Miguel Hernández inaugura el próximo lunes en el Club INFORMACIÓN una muestra colectiva que propone una reflexión sobre la creación en el contexto actual a través de un diálogo artístico entre lo analógico y lo digital. La exposición se inaugura el 20 de octubre a las 19 horas, presentada por el director de este diario, Toni Cabot, y permanecerá expuesta hasta el 7 de noviembre en la sala de exposiciones (Avenida Dr. Rico, 17, Alicante).

Este grupo interdisciplinar de investigación artística, centrado en la experimentación sobre la materia, está formado por Amparo Alepuz, María José Zanón, De Albacete, Imma Mengual, Lourdes Santamaría y Pilar Viviente, quienes presentan en Analógico/Digital cerca de medio centenar de piezas, una de ellas colectiva realizada con planchas del periódico INFORMACIÓN, y seis discursos diferentes que combinan estas dos ideas contrapuestas y a la vez complementarias.

Lo analógico, apuntan los miembros del Grupo Materia, representa "la esencia de lo tangible, lo manual y lo artesanal", que puede ofrecer una conexión más profunda con la materia y el acto creativo, mientras lo digital "sugiere la inmediatez, la virtualidad y la innovación tecnológica" abriendo nuevas posibilidades a la creación.

"No es un enfrentamiento, es un diálogo. El arte siempre evoluciona y va en positivo, nunca en negativo. Lo analógico tiene lo procesual, lo manual y las posibilidades que nos da lo digital amplían el universo de lo artístico, pero eso no implica que desaparezca lo analógico", explica Amparo Alepuz, que presenta cuatro series de trabajos con las técnicas del siglo pasado y las actuales. Arranca con fotografías en blanco y negro realizadas con una Hasselblad en los años 80; sigue con pintura de dibujo geométrico y otro conjunto pictórico con transfer de imágenes sobre el lienzo; tres collages que juegan con el papel de periódico y las revistas digitales y dos últimas piezas de fotografía digital, una documental y otra más cinematográfica.

La técnica del collage es la base del trabajo de Lourdes Santamaría, que combina la base analógica con fragmentos de revistas de papel de los años treinta y cuarenta con transparencias digitales, en un trabajo híbrido de discurso feminista que habla del rol de la mujer y que incorpora elementos de cómic, mientras Pilar Viviente apela a Miles Davis en su proyecto Spanish Sketches de fotografía intervenida y performática en colaboración con Borja López, donde ella es la modelo y la directora de escena en imágenes que son digitales pero parecen analógicas.

Inma Mengual, que trabaja la escultura experimental, presenta su proyecto Nube Es, con el que rinde homenaje a la prensa. A partir de papel de bobina de periódico, al que ha superpuesto diversas capas para darle estructura, ha creado varias piezas escultóricas en forma de nubes, muchas de las cuales colgarán del techo "porque la prensa ha pasado de lo impreso a la nube", explica.

De Albacete también presenta escultura y dibujo de forma híbrida con dos series sobre el cuerpo humano: una de escultura que parte de un de un modelo analógico en yeso, luego se ha escaneado y se ha llevado a impresión 3d con una carga de mármol, y la última, en azul traslúcido, digitalizada total. Este puente entre lo analógico y lo digital también se muestra en otra serie de 3 obras, que parten de un fondo digitalizado impreso, terminadas con dibujo encima.

María José Zanón juega con el paisaje natural y la geometrización del paisaje combinando lo digital a través de la imagen fotográfica y lo analógico con instalaciones de madera de pino. Trabaja en una serie sobre la deconstrucción del objeto y cómo la escultura o la materia se expande.