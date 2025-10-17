Fin de semana | Exposiciones
La fotografía humanista de Winston Van Hughes
The Other Side of the Street
Lugar: EUIPO (Avenida de Europa 4, Alicante)
Fechas: Hasta el 31 de octubre
El fotógrafo hispano-estadounidense radicado en Alicante Winston Van Hughes presenta en la sede de la EUIPO su último trabajo, enmarcado siempre en la fotografía humanista.
Bajo una mirada atenta, respetuosa y compasiva, The Other Side of the Street (El otro lado de la calle) nos reúne un conjunto de 35 fotografías en blanco y negro tomadas en Turquía, Marruecos, España e Italia, lugares donde el artista ha podido desarrollar su obra fotográfica con mayor plenitud y honestidad.
Este trabajo se adentra en la narrativa de la vida cotidiana, que versa sobre las personas, sus historias y sus culturas. Asimismo, explora diferentes capas de la existencia, tejiendo un diálogo entre los aspectos más desafiantes y duros de la vida y las experiencias más dulces de la misma.
La pureza, la profundidad, la resiliencia, la inocencia, la identidad, la esperanza, la nobleza y la intimidad son algunas de las características que integra en sus imágenes.
