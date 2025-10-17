Un homenaje orquestal a Miguel Hernández en Orihuela

Una oda musical a Miguel Hernández. El próximo sábado, 18 de octubre, a las 20 horas, el Auditorio La Lonja de Orihuela acoge el concierto de la Orquesta de Cámara Lux Aeterna dirigida por Rafael Lozano, donde todos los asistentes podrán disfrutar de las nuevas composiciones creadas para Miguel Hernández.

Bajo el nombre de La fuerza de un poeta, la actuación remarcará piezas en honor al poeta interpretadas por Susanna Vardanyan (soprano), Rafael Lozano (saxofonista), Carolina Llanes (pianista), Antonio Pujol (trompa), Cristian Casanova (violín I), Cristina Carp (violín II), Stephan Cámara (viola), Joshua Lind (violonchelo) y Antuan Arutyunyan (contrabajo).

Durante la actuación sonarán canciones como Sólo quien ama vuela, Antes del odio, El hambre, Burladero, El nazareno, La boca, El mundo de los demás y Del ay al ay por el ay, entre otras. El evento, con entrada gratuita hasta completar aforo, está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela.