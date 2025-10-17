Jordi Sierra i Fabra abre el ciclo "Con todas las letras" del Gil-Albert

La literatura coge fuerza en la programación del Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. Como ya anunciaron en el avance de temporada que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, el organismo dependiente de la Diputación de Alicante ha decidido crear el ciclo Con todas las letras, donde varios autores de renombre pasarán por la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial para analizar tanto su carrera literaria como sus recientes obras. Las tres citas se desarrollarán a las 19 horas.

El ciclo abrirá el próximo viernes 24 de octubre con el prolífico Jordi Sierra i Fabra, que en 2022 superó los 15 millones de libros vendidos de un total de más de 500 obras publicadas. Reconocido por galardones nacionales e internacionales como el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de las Letras españolas, el Cervantes Chico, el Lazarillo o como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes; también es conocido por ser un apasionado estudioso de la música pop y creador del programa El Gran Musical para la Ser.

Esta actividad está planteada para rendir homenaje a una actividad que es una de las más destacadas dentro del panorama cultural actual. En palabras del diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, “desde la institución provincial consideramos imprescindible generar espacios para la promoción de esta disciplina creativa y respaldamos con ilusión estos encuentros con el fin de acercar a escritores de reconocido prestigio al público alicantino”.

Una de las dos cabezas de Juan José Millás, como así cuenta en escritor en su última novela / INFORMACIÓN

La planificación de estas jornadas están concebidas como un diálogo entre el escritor y el moderador, con intervenciones constantes con el público, generando así una sinergia que, se pretende, sea parte activa del evento. Allí se analizarán las inquietudes de los presentes, que tendrán una oportunidad para preguntar sobre la carrera y la trayectoria de los escritores invitados. La inscripción, que es gratuita, se puede solicitar a través de la página web de enterticket.

Más invitados

El escritor de obras como Campos de fresas, Las chicas de alambre o El asesinato de la profesora de lengua es el primer invitado de un ciclo que también contará con la participación de Juan José Millás, uno de los escritores más leídos a nivel nacional, el 29 de octubre. No sé sabe cuál de las dos versiones de su persona aparecerá en el evento, como se refleja en su biografía novelada Ese imbécil va a escribir una novela, que acaba de publicar. Pero lo cierto es que siempre tiene cosas que decir en cada uno de los eventos a los que va.

Sergio del Melino es el tercer y último invitado del ciclo "Con todas las letras" / INFORMACIÓN

Asimismo, es también ganador de algunos de los principales premios literarios del país, con obras de la talla de Cerbero son las sombras (1975, Premio Sésamo), La soledad era esto (1990, Premio Nadal), Dos mujeres en Praga (2002, Premio Primavera) o El mundo (2007, Premio Planeta). También es colaborador habitual de varios medios de comunicación como INFORMACIÓN, donde sus columnas y artículos destacan por la sutileza, la ironía y la originalidad para tratar los temas de actualidad, así como por su compromiso social, y del programa A vivir de la Cadena Ser.

Por último, el autor Sergio del Molino también participará en las actividades, en su caso el 12 de noviembre. El que fuera ganador del Premio Alfaguara de Novela 2024 por Los alemanes visitará Alicante para hablar sobre su amplia trayectoria, donde ha sido galardonado con los premios Ojo Crítico y Tigre Juan con La hora violeta; o con el Premio Espasa gracias a Lugares fuera de sitio. Además, es autor de dos ensayos narrativos premiados y de novelas como Lo que a nadie le importa o Un tal González, entre otros.