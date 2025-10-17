Leiva anuncia concierto en Torrevieja dentro de su “Gigante Fin de Gira”
Solo seis han sido las ciudades confirmadas para los eventos que tendrán lugar el próximo verano
El broche final del tour "Gigante Fin de Gira" del madrileño Leiva tendrá su parada en la Vega Baja, tal y como han confirmado recientemente. Entre las seis ciudades elegidas para esta despedida se encuentra Torrevieja, donde actuará el 15 de agosto de 2026, una cita que promete ser uno de los acontecimientos musicales del verano en la comarca.
El anuncio llega tras más de dos años de gira, Leiva cierra así una etapa con una serie limitada de bolos que recorrerán algunas de las principales ciudades españolas: desde Madrid, Oviedo, Cádiz, Zaragoza hasta Vigo. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial de Leiva (que puedes consultar aquí).
Un repaso desde Pereza
En la gira, el artista hará un repaso de los temas más emblemáticos de su carrera, desde sus inicios con Pereza hasta sus trabajos más recientes en solitario. El tour, que abarcará los meses de verano, finaliza el 30 de septiembre en la capital, según las fechas hasta ahora confirmadas.
Fechas “Gigante Fin de Gira – España 2026”
- 27 de junio – Zaragoza
- 4 de julio – Vigo
- 18 de julio – Cádiz
- 15 de agosto – Torrevieja
- 19 de septiembre – Oviedo
- 30 de septiembre – Madrid
