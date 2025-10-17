Mingo Balaguer y Pablo Sanpa, dos leyendas del blues en Alicante

Más de una década compartiendo escenario. Mingo Balaguer y Pablo Sanpa llegan este sábado 18 de octubre a Alicante para demostrar por qué es una de las parejas más sólidas del blues en España. El concierto, dentro de la gira Blues Blast, tendrá lugar en el Aula de Cultura de Fundación Mediterráneo (avenida Doctor Gadea, 1) a las 20 horas.

En este espectáculo, los músicos ofrecen un recorrido por todos los estilos del género, desde el West Coast Blues hasta el Chicago eléctrico y el Jump Blues, desplegando una mezcla de energía, técnica y feeling que, según los que lo han visto, atrapa desde el primer acorde gracias a su complicidad artística y su maestría instrumental.

Más de 10 años unidos han dado forma a un proyecto que les ha permitido colaborar con algunos de los mejores músicos del género a nivel internacional. Juntos formaron el cuarteto Mingo Sanpa & Bárez Bros., con el que publicaron el álbum Hometown Blues (2015) y obtuvieron el tercer premio en el European Blues Challenge 2022, el certamen de blues más prestigioso de Europa.

Estilo con raíces

Considerado uno de los mejores armonicistas de Europa, Mingo Balaguer es una figura clave del blues español con más de tres décadas de trayectoria. Su estilo hunde raíces en el Chicago Blues más clásico y le ha llevado a compartir escenario con grandes nombres de la escena. Por su parte, Pablo Sanpa es uno de los guitarristas más versátiles y con más proyección del panorama nacional, combinando influencias del jazz y el swing con una ejecución elegante y precisa.

Este concierto se enmarca dentro de la nueva colaboración que la Fundación Mediterráneo ha establecido con el Festival de Blues de Alicante, que convierte cada otoño la ciudad en un escenario de referencia para el blues. Las entradas están a la venta por 15 euros en taquilla y en la web del organismo.