Varias propuestas de artes escénicas para disfrutar en la provincia este fin de semana

Las palabras de Juan Mayorga

Los yugoslavos Lugar: Teatro Principal de Alicante Día: Sábado, 17.30h y 20h Entrada: Desde 12€

Los yugoslavos es el último texto dramático escrito por Juan Mayorga, que a su vez dirige a Javier Gutiérrez, Luis Bermejo, Marta Gómez y Alba Planas, en esta obra «sobre el amor, la tristeza, la búsqueda de un lugar y la esperanza en las palabras», como la describe su autor.

«Mi abuelo tenía un bar, y cada noche volvía contando historias que acababa de vivir con sus clientes. Supongo que ahí nació mi deseo de escribir esta obra», explica Mayorga, que añade que la razón más importante para llevarla a escena es «que sus personajes me importan».

En Los yugoslavos todo empieza cuando un camarero pide ayuda a un cliente a quien ha visto levantar, con palabras, el ánimo de otro. Lo que el camarero ruega a ese desconocido es que hable a su esposa, la cual parece estar hundiéndose en la tristeza y el silencio. El camarero espera que el cliente descubra las palabras salvadoras que él no es capaz de encontrar para su mujer.

Un instante de la pieza "Habitación 444: Aquí". / INFORMACIÓN

Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza 2024, en el Arniches

Habitación 444: Aquí Lugar: Teatre Arniches de Alicante Día: Sábado, 19.30h Entrada: Desde 15€

La compañía Hotel Col·lectiu Escènic es el proyecto personal de la bailarina y coreógrafa catalana Lorena Nogal, galardonada en 2016 como mejor intérprete femenina por los Premis de la Crítica de Catalunya y Premio Nacional de Danza 2024 en la modalidad de interpretación. Habitación 444: Aquí es una pieza que explora la relación entre los cuerpos maleables de los bailarines y la arquitectura, utilizando materiales y texturas orgánicas.

El villenense Rulo Pardo pone en escena "Polar", una comedia en tres actos. / INFORMACIÓN

Una comedia trágica sobre el cambio climático de Rulo Pardo

Polar Lugar: Teatro Chapí de Villena Día: Sábado, 19.30h Entrada: Desde 18€

El villenense Rulo Pardo, actor, director y dramaturgo, fundador de la compañía Sexpeare, pone en escena Polar, una comedia en tres actos que contiene su habitual sentido del humor irónico y salvaje. En el reparto figuran Fele Martínez, Cristina Gallego, Cheva Adeva y Natalie Pinot, que protagonizan tres historias unidas por un accidente ecológico, que hablan de una forma u otra del cambio climático y recuerdan al público que la tierra no nos pertenece.

Un momento de la pieza "Caso enterrado". / INFORMACIÓN

Circo y danza en Las Cigarreras

Caso enterrado Lugar: Las Cigarreras Día: Viernes, 20.30h Entrada: Libre

Caso enterrado es una pieza de Colectiv Notknown donde el público se convierte accidentalmente en testigo del naufragio de una familia en apariencia impecable.

Imagen de "Ludvico Musical Experience", un tributo a Ludovico Einaudi. / INFORMACIÓN

Un tributo al músico Ludovico Einaudi

Ludvico Musical Experience Lugar: Teatro Municipal Torrevieja Día: Sábado, 20h Entrada: Desde 28€

Ludvico Musical Experience, un tributo a Ludovico Einaudi en España, es un espectáculo innovador de piano y cello teatralizado, con música, voz y danza.

"La Traviata" de Verdi llega al Teatro Circo de Orihuela. / INFORMACIÓN

«La Traviata» de Verdi llega a Orihuela

La Traviata Lugar: Teatro Circo Orihuela Día: Viernes, 20h Entrada: Desde 15€

Una de las óperas más queridas y representadas del compositor italiano, que narra la historia del amor en sus múltiples aspectos, de la mano de la productora Ópera 2001.

Un instante del espectáculo de la Gran Gala del Circo. / INFORMACIÓN

Belleza y acrobacia en la gran gala del circo

Gran Gala del Circo Lugar: Teatro Principal de Alicante Día: Domingo, 19h Entrada: Desde 10€

Un espectáculo único creado para la ocasión, que muestra la poética, el humor, las capacidades sobrehumanas y la belleza de artistas en la Gran Gala del Circo.