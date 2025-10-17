Fin de semana | Artes Escénicas
Varias propuestas de artes escénicas para disfrutar en la provincia este fin de semana
Las palabras de Juan Mayorga
Los yugoslavos
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Día: Sábado, 17.30h y 20h
Entrada: Desde 12€
Los yugoslavos es el último texto dramático escrito por Juan Mayorga, que a su vez dirige a Javier Gutiérrez, Luis Bermejo, Marta Gómez y Alba Planas, en esta obra «sobre el amor, la tristeza, la búsqueda de un lugar y la esperanza en las palabras», como la describe su autor.
«Mi abuelo tenía un bar, y cada noche volvía contando historias que acababa de vivir con sus clientes. Supongo que ahí nació mi deseo de escribir esta obra», explica Mayorga, que añade que la razón más importante para llevarla a escena es «que sus personajes me importan».
En Los yugoslavos todo empieza cuando un camarero pide ayuda a un cliente a quien ha visto levantar, con palabras, el ánimo de otro. Lo que el camarero ruega a ese desconocido es que hable a su esposa, la cual parece estar hundiéndose en la tristeza y el silencio. El camarero espera que el cliente descubra las palabras salvadoras que él no es capaz de encontrar para su mujer.
Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza 2024, en el Arniches
Habitación 444: Aquí
Lugar: Teatre Arniches de Alicante
Día: Sábado, 19.30h
Entrada: Desde 15€
La compañía Hotel Col·lectiu Escènic es el proyecto personal de la bailarina y coreógrafa catalana Lorena Nogal, galardonada en 2016 como mejor intérprete femenina por los Premis de la Crítica de Catalunya y Premio Nacional de Danza 2024 en la modalidad de interpretación. Habitación 444: Aquí es una pieza que explora la relación entre los cuerpos maleables de los bailarines y la arquitectura, utilizando materiales y texturas orgánicas.
Una comedia trágica sobre el cambio climático de Rulo Pardo
Polar
Lugar: Teatro Chapí de Villena
Día: Sábado, 19.30h
Entrada: Desde 18€
El villenense Rulo Pardo, actor, director y dramaturgo, fundador de la compañía Sexpeare, pone en escena Polar, una comedia en tres actos que contiene su habitual sentido del humor irónico y salvaje. En el reparto figuran Fele Martínez, Cristina Gallego, Cheva Adeva y Natalie Pinot, que protagonizan tres historias unidas por un accidente ecológico, que hablan de una forma u otra del cambio climático y recuerdan al público que la tierra no nos pertenece.
Circo y danza en Las Cigarreras
Caso enterrado
Lugar: Las Cigarreras
Día: Viernes, 20.30h
Entrada: Libre
Caso enterrado es una pieza de Colectiv Notknown donde el público se convierte accidentalmente en testigo del naufragio de una familia en apariencia impecable.
Un tributo al músico Ludovico Einaudi
Ludvico Musical Experience
Lugar: Teatro Municipal Torrevieja
Día: Sábado, 20h
Entrada: Desde 28€
Ludvico Musical Experience, un tributo a Ludovico Einaudi en España, es un espectáculo innovador de piano y cello teatralizado, con música, voz y danza.
«La Traviata» de Verdi llega a Orihuela
La Traviata
Lugar: Teatro Circo Orihuela
Día: Viernes, 20h
Entrada: Desde 15€
Una de las óperas más queridas y representadas del compositor italiano, que narra la historia del amor en sus múltiples aspectos, de la mano de la productora Ópera 2001.
Belleza y acrobacia en la gran gala del circo
Gran Gala del Circo
Lugar: Teatro Principal de Alicante
Día: Domingo, 19h
Entrada: Desde 10€
Un espectáculo único creado para la ocasión, que muestra la poética, el humor, las capacidades sobrehumanas y la belleza de artistas en la Gran Gala del Circo.
